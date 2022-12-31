二級市場行情｜ROLEX 、TUDOR、OMEGA 3款不鏽鋼運動手錶最新價格

ROLEX 勞力士和 TUDOR 帝舵先後在2021年2022年發表Explorer探一改款和Ranger系列手錶，它們都是設計簡約俐落、耐操實用，適合喜歡探險的人佩戴的隨身用錶；另一方面，與勞力士有點瑜亮情結的 OMEGA 歐米茄其實在2017年也推出過三款一套的1957 Trilogy限量版，其中包含一款Railmaster鐵霸六十週年紀念錶也跟探一和Ranger風格相似，只不過Railmaster鐵霸六十週年紀念錶已經停產，並非現役款式，可是在二級市場還是能夠找到這款錶的蹤跡。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts近期觀察這三款「山系」手錶的二級市場價格，發現了一些值得注意的重點。WatchCharts試著比對三款錶近半年來的行情變化，其中帝舵的Ranger系列因為是在2022年7月才上市，所以它能觀察的樣本時期相對較少，只有五個月時間。

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帝舵Ranger國外定價為3,050美金，它完美詮釋出一般新錶的價格曲線，也就是在剛推出後價格往往會衝到一波高峰，因為當時手錶的新鮮感高、貨量又相對少，刺激市場想要入手的慾望，導致身價被抬高，不過Ranger其實一上市時的行情就屬於有折扣的錶，平均市場價格約為2,900美金（折合約HKD 22,600），結果發展到2022年12月，這款錶的行情又再微幅降至2,600美金（折合約HKD 20,260），五個月內行情滑落了10%。

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勞力士的Explorer 124270在去年推出後，市場對於手錶錶徑改回36mm的設定反應兩極，因此它的搶手程度相對沒這麼高，但是在現在一勞永逸風氣還是很興盛的情況下，這款定價7,200美金（折合約HKD 56,110）的錶，在2022年6月時的二級市場價格還是達到9,800（折合約HKD 76,370）的超定價水準。而原本熱度就還好的124270，經過6個月發展至今，價格也沒有意外的和其他熱門錶一樣在走下坡，目前已經將到8,650美金（折合約HKD 67,410）的水準，降幅與帝舵Ranger差不多，達到12%。

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反觀歐米茄的鐵霸六十週年紀念錶（220.10.38.20.01.002）挾著經典限量復刻與絕版優勢，它的市場行情曲線倒是有比較不同的發展。鐵霸六十週年紀念錶當年的定價為6,800美金（折合約HKD 52,990），在2022年6月時的身價則是4,900美金（折合約HKD 38,185），原本以為既然停產後價格還是衝不起來的話，接下來的發展應該也差不多就是穩穩往下掉，沒想到鐵霸六十週年紀念錶到了2022年12月後價格竟有略微反彈，衝到5,000美金（折合約HKD 38,965）關卡，難得呈現出2%的價格成長空間。

三款山系不鏽鋼運動錶的二級市場價格半年來有起有落，但是唯一能擁有超定價行情的還是只有勞力士，如果沒有偏好特定品牌，著重追求好戴、實用以及價格親切，那麼帝舵和歐米茄這兩款都是可以好好考慮的選項。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士、歐米茄、帝舵三款“山系”風格不鏽鋼運動錶最新行情比較】