拍賣｜現代製錶大師F.P. Journe　藏家注目11枚珍罕名錶1月上拍

雖然名貴的高級腕錶每一枚都彌足珍貴，現今世上依然有眾多錶廠品牌及其名作吸引著我們的眼球，但能夠被公認為現代製錶大師的名字寥寥可數，當中F.P. Journe（François-Paul Journe）的佳作是錶迷及藏家皆趨之若騖的。

F.P. Journe（圖片來源：富藝斯）

正如很多天才一樣，F.P. Journe的成長道路也相當曲折，出生於1957年的馬賽，於14歲當年已經輟學，然後於當地一家製錶學校進修，可惜只有2年便被開除，更甚的是被學校建議放棄製錶的一門工藝。直到其居住在巴黎的叔叔Michel收留了他，並讓他在巴黎鐘錶工藝學校繼續學習，短短2年時間已經煥然一新，於1976年以高分姿態取得製錶專業資格證書，並隨即加入叔叔的鐘錶維修工坊工作。

F.P. Journe「Tourbillon Souverain」鉑金腕錶，約2017年製，估價： 800,000-1,600,000港元（圖片來源：富藝斯）

Journe的作品具備創新精神與出色的複雜設計，多年來的作品備受讚譽並獲得多個專利，特別顯示出他對於機械的執迷，所以受到廣大的藏家歡迎。長城並非一日建成，於1985年Journe的叔叔退休，於是他就建立起自己的工作室，可是並非繼承叔叔的維修事業，而是更熱衷於鐘錶開發，並且主要是受特別委託製造，最初的客戶都是私人藏家，慢慢地建立起口碑並口耳相傳到各大品牌，甚至還以「Académie Horlogère des Créateurs Indépendants」的成員身份出席錶壇盛事Baselworld，可惜的是他仍然沒有自己品牌的出品可以展示。

F.P. Journe「Ruthenium Collection, Chronométre à Résonance」鉑金腕錶，約2001年製，估價： 1,200,000-2,200,000港元（圖片來源：富藝斯）

直到1991年，他佩戴著自己打造的Remontoir d'égalité陀飛輪腕錶備受注目，令他覺得自己也可以開設品牌，但卻面臨缺乏資金的狀態，不過以其口碑載道，足以推行收取訂金以後再交付的營運模式，1997年首批20枚的Tourbillon Souverain深受藏家及朋友歡迎，並於2年後的Baselworld中首度推出，後來於2004年推出跳秒功能的版本得到日內瓦鐘錶大賞最高殊榮金針獎，Journe亦是唯一獲得過三次此殊榮的製錶大師。

F.P. Journe「Grande Et Petite Sonnerie Souveraine」精鋼腕錶，約2018年製，估價： 2,800,000 - 5,000,000港元（圖片來源：富藝斯）

說起F.P. Journe這位大師來，是因為富藝斯拍賣行即將於1月舉行一場《Le Concours de Complexité》單一藏家網上專拍，涵蓋11枚出自F.P. Journe的時計珍藏，例如一枚「Sonnerie Souverain」精鋼腕錶相信最為吸引眼球，原來品牌每年會發表約四枚同型號錶款，在13年間僅製作了50枚，向來只為「Black Label」尊貴客戶預留並度身訂製，實是珍罕之作，而且這枚佳作品相極好，搭載黑色錶盤，配備自鳴報時時刻裝置並無需人手啟動。

F.P. Journe「Chronomètre à Résonance, 20th Anniversary」鉑金腕錶，約2021年製，估價： 1,200,000-2,200,000港元（圖片來源：富藝斯）

另一枚吸睛作品相信是第二代「Tourbillon Souverain」，也是2017年出品的最後一款。剛才說過品牌首款「Tourbillon Souverain」在1999年的Baselworld推出，是為配備世界首創的恆定力裝置的作品，一舉顛覆業界對於陀飛輪的概念。是次拍賣的型號是為2003至2018年期間生產的停產作品，多年來僅生產約100枚。其中一大特點是陀飛輪裝置與時分子盤對齊，錶盤左邊的視窗可以窺看到內部的精密機芯，突顯複雜功能的重要佳作。對於這位大師的作品感興趣的藏家，可以留意於2023年1月13日至20日於富藝斯網站及手機應用程式將開放競投。