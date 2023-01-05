OMEGA x SWATCH｜MoonSwatch手錶熱潮對超霸登月錶銷售有利無害？

還記得2022年3月底 OMEGA（歐米茄） 和SWATCH聯手帶來的大驚喜——Speedmaster MoonSwatch吧，這款酷似超霸登月錶的SWATCH石英錶不但結合太陽系星體主題，賦予手錶繽紛多彩的樣貌，重點是MoonSwatch定價HK$ 2,100實在太漂亮（雖然以SWATCH手錶而言算是高價，但如果比較基準是 OMEGA 手錶，這不過萬的價格真的很誘人）；綜合以上諸多優點，MoonSwatch剛上市時在全球引發了一波搶錶熱潮，由於品牌首波到貨數量相對有限，導致各國的SWATCH指定販售門市排起了長長的人龍，有的人幸運買到手錶，也有的人買回去後立刻上網轉售，因為當時求遠大於供，導致MoonSwatch一度出現誇張的溢價情形（小編印象中有人曾開價5萬多港幣，現在想起來真的很狂⋯⋯）。

MoonSwatch的出現開啟了一股新潮流，不過也有些本格派的錶迷不免擔心，這種入手價格相對平價的手錶，會不會對正港的 OMEGA 登月錶行情造成衝擊？就在MoonSwatch上市也經過8個多月後的現在，透過一些客觀的數字，我們來看看MoonSwatch問世對登月錶的行情到底是利還是弊。

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根據《彭博》（Bloomberg）前陣子的報導，內容提到Swatch集團執行長Nick Hayek表示在推出MoonSwatch後， OMEGA 超霸登月錶在品牌專賣店的銷售量大幅成長50%之多，而近日 OMEGA 總裁暨執行長Raynald Aeschlimann受訪時除了再度證實這項資訊外，也額外表示這個影響從年初到現在都還在持續中。Aeschlimann先生補充說道， OMEGA 與SWATCH這次的合作使得登月錶的悠久歷史與經典設計受到更多人士注意，而且不只是現役的登月錶銷量增加，就連已經絕版的登月錶詢問度也提高了，這間接助長了二手登月錶的市場價值。

知名二手錶線上交易平台Chrono24首席執行官Tim Stracke接受《紐約時報》訪問時透露，在MoonSwatch發表後，該平台架上正港登月錶的銷量與2021年同期增加了40%之多。另外包括eBay全球奢侈品總經理Tirath Kamdar也指出，在MoonSwatch剛推出期間，消費者上eBay搜尋 OMEGA 登月錶的數量上升100%、銷售額也成長150%之多。

而從高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的調查數據中也可以看出一些端倪，該機構點出搭載3861機芯的現役超霸登月錶目前主要四個型號（包括310.30.42.50.01.001、310.32.42.50.01.001、310.30.42.50.01.002和310.32.42.50.01.002等）的市場行情比起一年前平均下降10.4%，看起來好象是在走下坡，不過如果和其他品牌的熱門錶相較，在同時期間，勞力士Daytona 116500LN的行情下滑14.5%、真力時Chronomaster Sport的行情更是滑落18.9%之多，所以登月錶的行情相對來說是比較穩定的。

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而從Google搜尋引擎的大數據中也同樣能夠獲得一些令人驚豔的事實，從MoonSwatch發表的2022年3月27日一直到2022年12月這38個禮拜，「Speedmaster」這個關鍵字的搜尋次數比起手錶未上市前的38週大幅成長了33.39%。

從以上事實或許可以解決部分人的憂慮，截至目前的結果在在顯示，MoonSwatch的誕生對於 OMEGA 超霸登月錶似乎有利無弊，它並沒有降低市場對正港登月錶的評價，也沒有拖累到登月錶的銷售情況，反而有助於市場對這款產品的關注程度。

最後要再補充的是，MoonSwatch對於SWATCH和整個Swatch集團而言都是一顆大補丸，根據後者公佈的2022年上半年財報，2022年前6個月，Swatch集團的收入和利潤分別增加了7.4%和18.5%——這還是在中國市場實施「清零」政策限制了消費行為以及全球經濟衰退的情況下所交出的好成績，其中MoonSwatch絕對扮演重要角色，根據大摩（Morgan Stanley）分析師推估，至2022年底，SWATCH有望熱銷50萬只MoonSwatch，帶動品牌總收入上看1.3億瑞郎，從這些數據中，顯然又再度證明了MoonSwatch席捲全球的魅力與正面影響。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[討論]MoonSwatch熱潮是否影響超霸登月錶價格？】