ROLEX、TUDOR手錶傳2023年1月起加價　漲幅與2022年相約大概3至7%

近年高級手錶品牌、尤其是愈知名、市場人氣愈高的品牌不約而同建立起一種默契，那就是每年必定要調整產品定價，而且通常在每年的1月1號就會有些品牌開始動作，例如最受錶迷關注的勞力士和同集團的帝舵，這些年來我們已經很習慣在歲末年初的時候聽到他們要調整價格的消息，那麼即將來到的2023年呢？答案似乎也沒有例外⋯⋯

2022年勞力士熱門款漲幅不小

2022年香港勞力士曾經在元旦時調整過一次產品定價，當時一些熱門款如黑水鬼126610LN從HK$71,300漲到HK$78,700、綠水鬼126610LV從HK$74,600一口氣漲到HK$82,800、GMT-Master II三板帶百事圈126710BLRO從HK$75,400調至HK$81,900，還有Daytona 116500LN也從HK$102,400漲價到HK$113,000等等，漲幅都不小。

勞力士2022年曾三度調漲歐洲價格

不過稍微可以慶幸的是，2022年相較勞力士在歐洲某些國家包含1月1號起總共漲過三次定價，台灣只有在年初的時候調過一輪，價格波動頻率相對算少了；而距離今年結束還有一週左右的時間，代表我們可以享有目前這種定價的時光也即將結束了，因為據傳品牌從2023年1月1號照慣例「又」要調整產品價格，包含帝舵也會同步跟進。

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傳聞勞力士2023年產品價格漲幅介於3～7%

根據目前我們掌握到的消息，勞力士這次調整產品定價的幅度介於3～7%之間，算算和2022年1月1號那次調價的漲幅相去不遠，而在大家比較關心的熱門款部分，據說黑水鬼的漲幅約有5%左右，等於漲價後價格可能會超過港幣7萬5，但由於品牌也是很嚴管防止消息走漏，所以現在收到的傳聞都是些大概的數字，具體的漲價資訊應該還是要等到2023年元旦後才會明朗，而且品牌也不可能提前證實這種消息，因此到底會不會真的如傳聞所說般漲價？就算屆時真的有漲的話，漲價幅度又會不會如傳聞所說一樣，就請大家再多給點耐心等候，隨著2022年結束、2023年到來，這個問題很快就會有答案。

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看到勞力士和帝舵又有漲價傳聞出現，其實相較於勞力士，帝舵可能還比較讓人有感，因為現在勞力士熱門錶的定價愈來愈走向看得到吃不到的境界，手錶實際在二級市場的價格遠不止定價上的數字，所以即使品牌年年調漲定價，對照消費者最後入手的價格往往還是有段差距，影響程度相對較輕；反觀價位本來就比較親切，熱門款溢價情況也沒這麼誇張的帝舵，他們小調小漲對於市場端最後入手時可能還比較有感，總之這類的消息在在反映出：這年頭買錶還真的是早買早享受，晚買可能就只能多加點預算了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：傳聞勞力士、帝舵2023年1月起漲價 漲幅與2022年接近】