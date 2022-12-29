ROLEX、TUDOR手錶傳2023年1月起加價 漲幅與2022年相約大概3至7%
/ 2022.12.29
2022年勞力士熱門款漲幅不小
2022年香港勞力士曾經在元旦時調整過一次產品定價，當時一些熱門款如黑水鬼126610LN從HK$71,300漲到HK$78,700、綠水鬼126610LV從HK$74,600一口氣漲到HK$82,800、GMT-Master II三板帶百事圈126710BLRO從HK$75,400調至HK$81,900，還有Daytona 116500LN也從HK$102,400漲價到HK$113,000等等，漲幅都不小。
勞力士2022年曾三度調漲歐洲價格
不過稍微可以慶幸的是，2022年相較勞力士在歐洲某些國家包含1月1號起總共漲過三次定價，台灣只有在年初的時候調過一輪，價格波動頻率相對算少了；而距離今年結束還有一週左右的時間，代表我們可以享有目前這種定價的時光也即將結束了，因為據傳品牌從2023年1月1號照慣例「又」要調整產品價格，包含帝舵也會同步跟進。
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傳聞勞力士2023年產品價格漲幅介於3～7%
根據目前我們掌握到的消息，勞力士這次調整產品定價的幅度介於3～7%之間，算算和2022年1月1號那次調價的漲幅相去不遠，而在大家比較關心的熱門款部分，據說黑水鬼的漲幅約有5%左右，等於漲價後價格可能會超過港幣7萬5，但由於品牌也是很嚴管防止消息走漏，所以現在收到的傳聞都是些大概的數字，具體的漲價資訊應該還是要等到2023年元旦後才會明朗，而且品牌也不可能提前證實這種消息，因此到底會不會真的如傳聞所說般漲價？就算屆時真的有漲的話，漲價幅度又會不會如傳聞所說一樣，就請大家再多給點耐心等候，隨著2022年結束、2023年到來，這個問題很快就會有答案。
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看到勞力士和帝舵又有漲價傳聞出現，其實相較於勞力士，帝舵可能還比較讓人有感，因為現在勞力士熱門錶的定價愈來愈走向看得到吃不到的境界，手錶實際在二級市場的價格遠不止定價上的數字，所以即使品牌年年調漲定價，對照消費者最後入手的價格往往還是有段差距，影響程度相對較輕；反觀價位本來就比較親切，熱門款溢價情況也沒這麼誇張的帝舵，他們小調小漲對於市場端最後入手時可能還比較有感，總之這類的消息在在反映出：這年頭買錶還真的是早買早享受，晚買可能就只能多加點預算了。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：傳聞勞力士、帝舵2023年1月起漲價 漲幅與2022年接近】