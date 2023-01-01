ROLEX｜預測勞力士將推出哪4款新手錶　水鬼、Daytona還有這2款！

距離2023年的Watches and Wonders Geneva日內瓦鐘錶與奇蹟錶展還有倒數三個月的時間，這表示離很多錶迷引頸期盼的勞力士新錶發佈又更近了一步，每年遇到勞力士要推出新品前夕總是讓人又期待又怕受傷害，因為有時候我們對新一年的勞力士手錶投以過高的期待，當他們正式公佈新品時，心裡反而可能會覺得與期待不符，導致一些落寞惆悵感。

不管怎麼說，在勞力士新錶尚未正式推出前，嘗試預測他們可能會推出什麼新品也是一件很有趣的事。知名二手錶線上交易平台Chrono24內部的鐘錶專家針對2023年勞力士可能會推出新款提出了四個大膽假設，大家不妨先看個熱鬧，等到三個月後再來驗證專家預測的準確率。

1. 勞力士水鬼遇上週年里程碑

1953年誕生的勞力士Submariner發展到2023年就滿70年了，遇到這種十年一次的里程碑，通常手錶品牌會想要好好慶祝，最直接的方式便是打造系列新款手錶了，然而水鬼系列比較尷尬的是他們才剛在2020年改款過，發展到2023年也不過才過了三年，一般來說勞力士的產品週期還不至於如此短暫。還記得品牌在水鬼系列50週年時首度推出了綠色錶圈的16610，為接下來的綠水鬼傳奇奠定基礎。但是綠水鬼才剛在2020年改款過而已，Chrono24鐘錶專家認為綠水鬼2023年又再改款的機率應該不高，倒是他指出勞力士或許會集中火力在無日期的黑水鬼124060身上，畢竟這是現代最接近1953年初代Submariner的繼承人，至於勞力士可能會怎麼修改124060，Chrono24鐘錶專家認為如果能推出貴金屬版本如永恆玫瑰金的無日期水鬼似乎很有創意，再不然就是替面盤導入一些新配色，例如和過去日期款同中有異的橄欖綠色面盤之類的，總之如果水鬼能在2023年推出新作，市場想必又會再為之轟動。

2. 喊了好幾年的Milgauss改款該成真了？

目前Milgauss的產品週期已經超過十年以上，有鑒於它的市場人氣已經不像剛推出時那麼旺，加上近年勞力士大力推動32系機芯的改朝換代，所以Milgauss改款這個傳聞少說也傳了兩三年有了，只是品牌一直不如外界預測針對這款作品加以調整。尤其是另一款相對冷門的勞力士運動錶Air-King已經在2022年推出新世代後，Milgauss會不會在2023年接著有新作登場讓人非常期待。Chrono24鐘錶專家覺得勞力士也許會參考1956年元祖Milgauss來作為設計靈感，推出黑色與白色兩種面盤顏色，錶殼尺寸或許也會像水鬼一樣略微增大。至於Milgauss賴以成名的亮點——抗磁性能，Chrono24鐘錶專家認為這是這系列非常迫切需要與時俱進的部分，包括抗磁性能、防水性能以及動力儲存等，這些都是現役的Milgauss亟待改革的方向，因此2023年預測勞力士可能推出的新錶，Milgauss沒有意外還是其中的大熱門選項之一。

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3. 經典Daytona或許也可以做出些改變

Daytona對錶迷而言是江湖地位很高的神作，目前手錶幾乎達到完美的境界，好像沒什麼可以挑剔的，但是這款錶目前的產品週期也已經延續好一段時間了，Chrono24鐘錶專家認為2023年勞力士如果要改款也可以將Daytona納入考慮，包括它的錶殼可以稍微加大些，考量到有愈來愈多勞力士系列紛紛把錶徑改設定成41mm（如水鬼、Datejust和Oyster Perpetual等），Daytona跟進將錶徑微大一點似乎也沒有不可。而假如Daytona真的推出改款，預期市場又將掀起另一波搶錶大戰，除了大家會想要搶先入手新款，已經絕版的舊款也可能隨之被抬高身價，屆時就算新款Daytona革新程度不多，但它的魅力絕對還是十足。

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4. 現有產品線以外的產品？

距離勞力士上一次開發全新產品Sky-Dweller已經默默過了十年，這代表2023對品牌而言可能是個新的開始，所以Chrono24鐘錶專家也大膽預測勞力士也許會在來年跌破眾人眼鏡再推出款前所未見的新作，而它的震撼度不會亞於當年Yacht-Master II或Sky-Dweller首度誕生之時，Chrono24鐘錶專家還直接押寶覺得品牌會朝著航海主題開發新款，這個預測比起前三款更為瘋狂，大家覺得成真的機率高不高呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2023年新款4個大膽預測】