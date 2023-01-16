2023年ROLEX以外最值得投資的3款手錶　PP及兩款限量版高級機械錶

人們想要入手高級手錶的原因無非是一種物質上的滿足（因為現在想看時間有手機就綽綽有餘了），不過在近十年間，市場上開始有愈來愈多人購買高級手錶的目的是為了投資賺錢。以前我們的觀念都是手錶的保值性需要長時間累積、數量要稀少、以及其他更多因素加持等等，才有可能達到靠買賣手錶獲取利益的機會，這種可能性相對可遇不可求。不過近年市場的變化快又大，一些知名品牌的熱門錶行情紛紛被炒高，於是投資手錶遂成了一個新興市場。

不過在2022年裡，很多過去在市場上引領風騷的熱門錶紛紛遇到價格撞牆期，所以原本看似沒有極限的溢價空間頓時又像觸頂上不去了一樣，其中連AP皇家橡樹和PP金鷹與Aquanaut都是這波熱門錶跌價潮的指標，因為如果連它們的行情都碰壁的話，綜觀市面上多數的手錶大概也不會好到哪去。

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以現在熱門錶身價還是在往下走的情況下，想要進場買錶投資似乎又沒像2021年～2022年初時那麼樂觀了——尤其是如果你想在短時間內買低賣高，現在的市場環境感覺沒這麼樂觀。不過如果你屬於比較佛系的收藏心態，也就是買錶主要目的還是為了佩戴、收藏，對於價格上漲抱持比較隨緣的態度，但是你又不希望自己的手錶入手後市值就直直落愈戴愈沒價值，知名二手錶線上交易平台Chrono24便針對2022年的高級手錶市場提出了3款值得注意的手錶，因為它們是目前少數在二級市場上價格沒有節節敗退的例子，而且聲勢看來還有可能會延續到2023年，推測會是想要佛系投資買錶的優質選擇，不過要注意的是Chrono24這份名單暫時排除了勞力士，因為他們家的熱門錶縱使二級市場價格下滑，普遍溢價率還是頗高，所以本篇著重在其他品牌的作品。

1. GIRARD-PERREGAUX Laureato 42 Infinity Edition

芝柏表的Laureato系列是近年AP皇家橡樹與PP金鷹熱潮的受益者之一，因為這系列手錶的風格和雙P的運動錶接近，但是價格與入手難度都相對親切，因此成為許多人心中目標轉移的心儀對象。不過Laureato的出身和皇家橡樹或金鷹有點不同，當GP在1975年首度創作出這款錶時，它實際上是品牌用來打入石英錶市場的武器，所以最初的Laureato其實是石英錶，不過隨著機械錶復興，Laureato也就一度失去舞台；直到2016年芝柏表決定把它重新帶回並以高級手錶的姿態重新包裝打造，這才讓Laureato有機會找回過往的風采。

Chrono24特別聚焦在此系列的42mm Infinity Edition，這款錶是品牌2020年時專為德國珠寶零售商Wempe製作，限量發行僅188只，這款「Infinity」版本與一般的Laureato差別在於它的面盤採用黑瑪瑙材質，而不是經過巴黎釘紋修飾的金屬。Laureato 42 Infinity Edition當初問世後全部完售，手錶當年的定價是14,000美金（折合約HKD 109,100），至於目前它的行情已經漲到17,000美金～20,000美金之間（折合約HKD 132,475 -155,850），因此在2023年它憑著稀有與特別兩大理由，還是有機會衝高身價。

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2. PATEK PHILIPPE 5172G計時碼錶

百達翡麗在2019年時推出了5172G這款作品，手錶採用白金錶殼搭配深藍色面盤與深藍色小牛皮錶帶，而且PP也剛在2022年新增5172G-010這款同樣採白金錶殼、換成三文魚面搭配棕色鱷魚皮錶帶的另一個版本。不過新品畢竟上市的時間相對短暫，因此Chrono24乃是針對比較早出的5172G-001舉例。

5172G-001整體厚度僅11.45mm，是相對纖薄的計時碼錶，面盤的藍色是藍色清漆，並鑲上立體白金阿拉伯數字時標，看起來精緻、對比強烈且優雅，而且時標上還塗上夜光物料強化手錶的夜視效果。5172G-001的計時按把造型走復古設計，據說品牌是以1950年代的經典計時碼錶型號1463為靈感，進而設計出5172G-001的按把，懷舊氛圍與手錶整體的風格很搭調。5172G-010過去兩年價格一路扶搖直上，目前它的價格平均約在73,000美金（折合約HKD 568,860）之上，按照它愈來愈炙手可熱的程度看來，發展到2023年如果它的市場價值再往上漲，似乎也不用太意外。

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3. VACHERON CONSTANTIN Overseas 4500V（棕色面盤版本）

在皇家橡樹和金鷹的高溢價率年代，江詩丹頓的Overseas是很多人都知道的新興熱門款，尤其是系列中的藍面大三針4500V一度崛起成為和雙P運動錶並立的高級手錶三巨頭，但要注意的是，藍面的4500V也在2022年遭遇價格下跌潮。因此Chrono24反而是把目光放在了已經停產的棕色面盤板Overseas 4500V。與目前市售的其他4500V不同，棕色面盤版本的生產週期很短，只在2016年到2017年生產過一年而已，雖然手錶本身沒有限量，但是在一年有限時間內能製作的量相較其他4500V更稀有，導致它在近期的市場價格反而呈現往上走的趨勢。Chrono24指出棕色面盤版本的4500V目前入手門檻從40,000美金（折合約HKD 311,710）起跳，最高的報價更是衝到65,000美金（折合約HKD 506,520），與前述的Laureato 42 Infinity Edition一樣，憑著稀有性與特別感，足以使這款Overseas大三針在接下來一年出現更進一步的價格上漲空間。

以上三款錶就是Chrono24認為2023年值得注意的高級手錶投資重要潛力股，整體來說，這些手錶憑藉品牌本身的工藝水準，原本就奠定了一定的保值基礎，再結合稀有性或已停產等因素，更有助於手錶的行情在接下來一年有望延續2022年的好行情，甚至更上層樓。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：行家推薦三支2023年值得投資的高級機械錶】