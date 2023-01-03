Rolex 11款熱門手錶最新行情　勞力士難挽劣勢Daytona上月跌3萬8

日本媒體《Power Watch》每個月都會針對當地市場最熱門的11款勞力士手錶型號進行市場價格追蹤，還記得2022年11月勞力士熱門錶行情在先前連兩個月止跌回升後又開始往下落，在11款手錶中，身價走跌的便高達8款；很快的一個月轉眼又過了，根據《Power Watch》的報導，來到2022年最後一個月，勞力士熱門錶的行情又出現驚人變化。

這次的變化讓人有點始料未及，就連半年前當熱門錶身價紛紛開始往下跌時，也沒有這個月這麼慘，因為在《Power Watch》列出的11款勞力士爆款中，就有10款的價格比起2022年11月跌落至少10萬日圓以上（約6千港幣），跌最兇的甚至高達63萬日圓，等於同一款錶在一個月內的市場價格一口氣少了約3萬8千港幣！這似乎也是《Power Watch》開始追蹤勞力士熱門錶行情以來首見的現象。

12月Rolex 11款熱門手錶最新價格行情。【已兌算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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前面提到價格崩跌63萬日圓的勞力士不是別人，就是超級人氣王Daytona 116500LN，目前跌完後的價格「剩下」日圓400萬左右（折合約HKD 240,740），而且還有一款錶也值得注意那就是2022年行情相對穩定的黑水鬼126610LN，它在2022年12月下跌21萬日圓（折合約HKD12,640），目前已經跌破200萬日圓以下（折合約HKD 120,370），而這價格剛好又是一年前在手錶價格還沒暴漲前的水準。以下直接來看看本月份的勞力士熱門錶在日本市場遭遇了什麼樣的全面挫折。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,196,800日圓／實際價格：1,950,000日圓（比2022年11月下跌21萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,259,500日圓／實際價格：2,340,000日圓（比2022年11月下跌33萬日圓）

■DeepSea 126660

定價：1,646,700日圓／實際價格：2,200,000日圓（比2022年11月下跌20萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,720,400日圓／實際價格：4,010,000日圓（比2022年11月下跌63萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,272,700日圓／實際價格：2,900,000日圓（比2022年11月下跌29萬日圓）

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■Explorer I 124270

定價：847,000日圓／實際價格：1,300,000日圓（比2022年11月下跌13萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,122,000日圓／實際價格：1,680,000日圓（比2022年11月下跌21萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：861,300日圓／實際價格：1,140,000日圓（比2022年11月下跌11萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,190,000日圓（比2022年11月下跌20萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,085,700日圓／實際價格：1,460,000日圓（比2022年11月下跌7萬日圓）

■Air-King 116900

定價：872,300日圓／實際價格：1,400,000日圓（比2022年11月下跌12萬日圓）

從以上列出的11款手錶二級市場價格可知，只有綠玻璃116400GV在一個月內下跌7萬日圓（折合約HKD 4,210）算是跌幅較低的一款，其他勞力士熱門錶一律都是跌超過10萬日圓（折合約HKD 6,020），而且人氣愈高的錶跌幅愈慘，除了Daytona和黑水鬼之外，像是綠水鬼也跌了33萬日圓（折合約HKD 19,860）、GMT-Master II跌了29萬日圓等（折合約HKD 17,450），這些錶的跌幅也都滿可觀的，想不到在熱門錶身價有點像洗三溫暖的2022年最後一個月，勞力士的日本爆款又出現了價格重挫情況，剛好現在處於年終買錶的活躍期，以今年勞力士手錶行情而言，現在算是相對的低點，似乎也是適合買錶的時機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：年終直直落?! 勞力士熱門款12月最新行情整理】