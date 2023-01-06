ROLEX｜勞力士Daytona 116508最新行情　綠金迪價格已到最低點？

2022年高級手錶的二級市場價格遇到近年極罕見的撞牆期，就連勞力士熱門錶也難以置身事外，像是Daytona這種經典不敗人氣款也是從2022年第2季開始行情逐漸滑落，而且有些高人氣型號滑落的幅度大大超過了我們想像，例如綠金迪116508就是在今年大起大落的勞力士熱門錶代表。

綠金迪雖然定價高達HKD 302,200，但因為Daytona系列近年炙手可熱的人氣加持，加上它又採用和勞力士品牌調性很搭的綠色面盤，使得手錶近年的行情持續上衝，溢價率屢創新高，這樣的情況發展到2022年初還是不變。

外媒Watchanalytics追蹤了2022年以來綠金迪的行情發展，錶款曾經在2022年1～3月出現身價爆衝現象，從接近10萬歐羅（折合約HKD 820,940）一路衝上13萬歐羅（折合約HKD1,067,220）大關（手錶的國外定價為37,800歐羅（折合約HKD 310,315）），但是這樣的情況並沒有持續太久，綠金迪從2022年4月後身價就一路下滑，來到年底目前更是綠金迪今年價格的最低點，剩下約76,000歐羅（折合約HKD 623,910）左右，Watchanalytics進一步計算，發現綠金迪2022年二級市場價格最高點與最低點差了57,900歐羅（折合約HKD 475,320），幾乎快要對半砍了。

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而就算計算的基準改成開年與年末，綠金迪在2022年初的行情還有99,407歐羅，到了年末剩下76,742歐羅（折合約HKD 630,010），降幅也是高達22.8%，年頭年尾的價差堪稱是勞力士熱門錶中崩盤程度數一數二高的，這在今年年初可是始料未及的事，曾經那麼不可一世的綠金迪不僅和多數熱門錶一樣面臨行情受挫，而且還有一種「跌跌不休」的趨勢。

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然而綠金迪2022年頭和年尾的身價下滑超過22%代表它的入手代價有感拉近了嗎？似乎也未必，因為即使手錶的二級市場價格已經跌落至今年最低點，但是它現在的身價比起定價，溢價幅度還是高達105.4%，距離市場希望能愈接近定價愈好的價格其實還有一大段距離，現階段想入手綠金迪雖然已經是價格的相對低點，但是還是要付出高額代價才有機會入主，不知道2023年後綠金迪的價格走勢會如何？這是來年值得關注的一大重點。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona綠金迪滑落2022最低點 最新行情揭曉】