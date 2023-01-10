ROLEX手錶2023最新價格懶人包　Daytona、水鬼22款勞力士定價一覽

跨入了新的一年，很多新制度與政策開始上路，包括錶商的產品價格也可能有所異動，2022年底傳聞ROLEX勞力士會在2023年1月1日起調整價格，結果現在上品牌官網瀏覽一下後會發現傳聞果然不是空穴來風，因為手錶的定價果然有變化，而且是漲價居多，這也是台灣勞力士繼2022年1月後再度調整價格。

有關勞力士漲價的消息，在2022年底內地勞力士已經搶先爆出熱門款的新價格，據說當地調整價格的款式多達800款，而熱門款的漲幅平均介於2～3%，相對來說是比較小幅的上漲，那麼香港方面品牌那些熱門款在漲價過後最新的價格又是如何呢？以下直接列出大家熟知的勞力士人氣款，從中一窺品牌這次調整香港價格的幅度高不高。

一覽 2023 Rolex勞力士最新價格懶人包，有1隻竟然減左價！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Air-King 126900 調價前參考價：HK$ 55,800 調價後參考價：HK$ 58,200

Cosmograph Daytona 116500LN 調價前參考價：HK$ 113,000 調價後參考價：HK$ 115,500

Cosmograph Daytona 116508 調價前參考價：HK$ 293,300 調價後參考價：HK$ 302,200

Cosmograph Daytona 116519LN 調價前參考價：HK$ 272,900 調價後參考價：HK$ 280,100

Datejust 41mm 126300 調價前參考價：HK$ 61,500 調價後參考價：HK$ 63,100

Explorer 124270 調價前參考價：HK$ 55,700 調價後參考價：HK$ 56,500

Explorer 124273 調價前參考價：HK$ 86,900 調價後參考價：HK$ 86,900

Explorer II 226570 調價前參考價：HK$ 73,800 調價後參考價：HK$ 75,400

GMT-Master II 126710BLNR 調價前參考價：HK$ 83,600 調價後參考價：HK$ 85,200

GMT-Master II 126710BLRO 調價前參考價：HK$ 81,900 調價後參考價：HK$ 83,500

GMT-Master II 126720VTNR 調價前參考價：HK$ 86,000 調價後參考價：HK$ 87,600

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Milgauss 116400GV 調價前參考價：HK$ 71,300 調價後參考價：HK$ 71,300

Oyster Perpetual 41 124300 調價前參考價：HK$ 47,600 調價後參考價：HK$ 50,000

Sea-Dweller 126600 調價前參考價：HK$ 100,800 調價後參考價：HK$ 103,200

Deepsea 136660 D-Blue 調價前參考價：HK$ 110,600 調價後參考價：HK$ 113,100

Deepsea Challenge 126067 調價前參考價：HK$ 203,200 調價後參考價：HK$ 203,100

Sky‑Dweller 326934 調價前參考價：HK$ 118,800 調價後參考價：HK$ 122,100

Submariner 124060 調價前參考價：HK$ 69,700 調價後參考價：HK$ 71,300

Submariner Date 126610LN 調價前參考價：HK$ 78,700 調價後參考價：HK$ 78,700

Submariner Date 126610LV 調價前參考價：HK$ 82,800 調價後參考價：HK$ 82,800

Yacht‑Master 40 126655 調價前參考價：HK$ 218,800 調價後參考價：HK$ 225,200

Yacht‑Master II 116680 調價前參考價：HK$ 145,800 調價後參考價：HK$ 145,800

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看完這些知名人氣款的新價格後發現台灣勞力士這次的漲價幅度大致從1.4%～5.6%不等，平均漲幅則大概為2%多，其中有幾款值得注意，包括無日期黑水鬼124060漲完假後正式突破7萬大關，代表水鬼家族以後都是從7字頭起跳了，而貴金屬款相較不鏽鋼款的漲幅都較高一些，如半金的Explorer 124273漲幅就是這次列出的款式中最高的。鋼殼部分除了41mm的OP 124300一口氣漲了5.1%比較驚人之外，其他款式的漲幅大概都是1%～2%為主。至於2022年底新問世的Deepsea Challenge 126067才出沒多久，價格竟比新推出時減了HK$ 100，倒是Yacht‑Master II 116680已經連續四年凍漲，屬於少數中的少數例子。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：ROLEX勞力士2023熱門款新價格一次看】