PATEK PHILIPPE｜兔年手錶5大預測　百達翡麗金鷹5811出進階版？

截至目前為止，在PATEK PHILIPPE百達翡麗的官網上共列出了154款手錶，然而邁入新一年後，這些手錶肯定會有一些陸續從PP官網下架停產，因為品牌每年除了發表新品以外，也會將一些舊款汰除，確保他們家約68,000的年產量可以更均勻地分佈在現役款式與新款身上，就算停產的款式再受歡迎、人氣買氣再旺也一樣，如2022年Nautilus 5711就是一個很明顯的例子。

不過百達翡麗在2022年並非只停產金鷹5711這款作品而已，根據統計品牌這年先後停產的手錶多達29款，但同時也補上了25款新款，所以不用特別對PP停產手錶感到失落或可惜，因為他們的世代交替工程是常態性的，套一句俗話：「舊的不去，新的不來」。迎接2023年，我們在尚不清楚百達翡麗會停產哪些款式前，或許大家更有興趣的是品牌可能會推出什麼樣的新作吸引市場目光。知名二手錶線上交易平台Chrono24內部的鐘錶專家繼勞力士後，他們再接再厲推出百達翡麗2023年新品大預測，不過還是需要事先說明，以下的預測純粹就是出於一種假設，並沒有什麼實質的依據或是品牌內部證實的消息，它們甚至比較接近Chrono24鐘錶專家個人的心願與渴望，不過反正離答案揭曉還有一點時間，不妨先看看這些預測當作歲末年初的一點餘興話題。

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1. 金鷹5811繼續推貴金屬新款

2022年百達翡麗毅然決然停產Nautilus 5711讓許多人相當驚訝，而且品牌還是一口氣收掉不鏽鋼和貴金屬型號，不過品牌總裁Thierry Stern先前受訪時也已經向全球市場的收藏家承諾會有更多新品補上金鷹5711留下的空缺。結果在2022年第三季時，PP已經先兌現了部分承諾，發表5811/1G-001這款產品，這款錶將錶殼擴增至41mm，並且把錶殼結構改回兩件式等等，純以外觀印象而言，5811/1G-001與5711相似度頗高，只是差在前者一登場就是以高貴的白金錶殼示人，不像5711是從入手門檻相對親切的不鏽鋼出發。Chrono24鐘錶專家認為金鷹5811在2023年可能會在繼續延伸出玫瑰金版本，甚至不久後也會出現鉑金款式，當然這些貴金屬款還可能出現新的面盤顏色豐富產品組合。

至於5811有沒有可能出現不鏽鋼甚至是鈦金屬版本？Chrono24鐘錶專家認為前幾年5711/1A大受歡迎，隱隱有點成為百達翡麗一款獨大的超人氣產品，讓品牌本身認為這對他們長期的發展不是好事，因此藉由推出金鷹5811新款，並先集中開發貴金屬錶殼款式，有助於將市場的注意力從5711/1A身上轉移，所以他不認為品牌短時間內會推出鋼殼或鈦殼的金鷹基本款。

2. Aquanaut準備迎接鈦金屬錶殼

2022年適逢Aquanaut問世25週年，原本市場都很期待PP會趁這個週年里程碑推出更多Aquanaut新款，結果2022年僅出現一款新作，而且還是女錶款式Aquanaut Luce彩虹圈計時碼錶7968/300R-001，其他系列成員大致不變，比較值得注意的是，百達翡麗將Aquanaut系列三針男錶的機芯從324 S C都改換成了26-330 S C機芯，所以目前Aquanaut機械機芯基本款也具備了停秒功能就是。Chrono24鐘錶專家雖然覺得金鷹5811在2023年不太可能會出現鈦金屬款，但是卻不否定這種材質出現在Aquanaut的機會，由於Aquanaut在PP旗下屬於相對晚近才問世的作品，所以透過這個系列融入品牌手錶比較少見的材質似乎也滿合理的，市面上有不少收藏家都滿渴望PP可以推出更多一般版本的鈦金屬手錶，不過Chrono24鐘錶專家也不忘潑冷水到Aquanaut是有可能新增鈦金屬款式，但是以PP的保守作風來看，要在2023年實現的機率恐怕還是相對低，倒是他覺得此系列更有可能導入其他複雜功能，包括月相或年曆等等，替Aquanaut系列帶來更多功能上的選擇性。

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3. Calatrava系列再補入門基本款

PP在2022年除了停產金鷹5711，也一併關閉了Calatrava長青經典款5196，而且是黃金、白金、玫瑰金和鉑金統統都收掉，改仰賴2021年登場的Calatrava 6119作為系列主力，不過5196與6119不像5711和5811那樣有兄弟臉，6119的錶徑相較5169大了2mm，而且錶圈還多了巴黎釘紋裝飾，所以也比較難把兩款錶視為嫡系傳承關係。Chrono24鐘錶專家覺得5196退場給了品牌2023年一個創作新錶的Idea，或許我們有機會看到5196真正的接班人出現，屆時Calatrava系列會不會再有令人驚喜的新作，值得期待。

4. 複雜功能和超級複雜功能以現有款式改款為主

這兩個系列每年都有新錶，比較不令人意外，而且可能出乎你意料的是，複雜功能手錶其實佔品牌產品線滿高比例的，而相對地也表示PP每年停產的款式中，出自複雜功能或超級複雜功能系列的作品也不少，不過這兩個系列的改款往往聚焦於材質或面盤配色的小修小改。Chrono24鐘錶專家特別點名兩款錶，包括超級複雜功能系列的5373P-001追針單按把計時碼錶和複雜功能系列的5935A-001世界時區計時碼錶，前者在2022年改成左冠設計，但因為左冠錶的市場相對小眾，所以Chrono24鐘錶專家認為品牌搞不好會再把手錶原本的型號5372（右冠版本）帶回市場。

至於5935A-001則是在2022年令人眼睛一亮地發表了不鏽鋼版本、順勢停產白金款5930G，按照過去百達翡麗的作風，他們常在推出某型號的不鏽鋼款之後不久就停產這個型號，所以同樣到道理套在5935A-001身上，或許這也是一種即將有新作登場的預告。

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5. Gondolo、Golden Ellipse或其他系列有無新作難預料

百達翡麗旗下的手錶系列共有8個，但是大家常聽到或常討論的大概只佔了其中的一半，其他的系列要嘛出新款時受到的矚目程度較低，要嘛就是改款的週期拉得較長，因此比較難預測像Gondolo、Golden Ellipse這些相對冷門的系列在2023年會不會有新作，Chrono24鐘錶專家點出PP偶爾會在這些系列中推出採用特殊裝飾工藝製成的錶殼或面盤新作，但這往往無跡可尋，只能等品牌在錶展發佈新品時見分曉了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP百達翡麗2023年新錶5大預測】