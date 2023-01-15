TUDOR｜2023手錶價格懶人包　帝舵Black Bay等19隻熱門錶款一次看

TUDOR帝舵同集團的大哥勞力士在2023年1月1日起調整了旗下產品價格，事實上包含帝舵也同步跟進調價；如果按照勞力士熱門這次的漲價幅度平均約2%來看，定價相對親切的帝舵如果漲幅也差不多的話，那手錶的定價大概就是小漲個幾千塊，然而實際看完帝舵2023年的新價格後，會發現品牌產品的價格漲幅比原本以為的要更高一些。

首先從2022年的帝舵產品看起，雖然它們問世的時間都還未滿一年，但是由於品牌整體策略的關係，所以這些作品的價格也都有跟著上調，例如Pelagos 39漲了1700元，漲幅達5%，而原本入手門檻超親切的帝舵探一Ranger鍊帶款，在調價後接近2.5萬，漲幅也達3.6%，另外品牌2022年的爆款Black Bay Pro無論皮帶、織紋錶帶或鍊帶都調漲1300元，至於2022年帝舵推出不少半金款如Black Bay Chrono S&G和Black Bay GMT S&G等因為含有貴金屬成分，所以漲價都從HK$ 2,500起跳，漲幅平均達5%。

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整體看來，帝舵2023年調整產品價格的幅度超過2022年，2022年那次調價的漲幅約2～3%，而到了2023年普遍都在3.5%以上，也有不少款式的漲幅超過4%，甚至超過5%之多，其中專業潛水錶Pelagos系列漲最多的是Pelagos FXD，新價為31.9萬，漲幅達5.2%。另外在不鏽鋼潛水錶部分，Black Bay Fifty-Eight算是漲得較多的一款，大概都漲了1,300元，漲幅為4.3%。

至於單價一次漲最猛的要屬Black Bay Fifty-Eight 18K，手錶漲完錢後價差5000元，以帝舵而言這種漲價差距頗大，而且手錶定價超過13萬也是品牌中少見的異數，相較鋼殼大多漲個幾千塊，K金款一次漲破5,000元還滿驚人的，有關帝舵手錶調漲前後更詳細的變化，以下直接列出幾款討論度較高的作品讓大家一睹為快。

Black Bay Pro

調價前參考價：HK$ 28,500（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 30,900（鍊帶款） 調價後參考價：HK$ 29,800（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 32,200（鍊帶款）

Black Bay Chrono S&G

調價前參考價：HK$ 46,500（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 56,300（鍊帶） 調價後參考價：HK$ 48,600（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 59,200（鍊帶）

Black Bay GMT S&G

調價前參考價：HK$ 33,400（皮帶、織紋錶帶）HK$ 43,200（鍊帶） 調價後參考價：HK$ 35,100（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 45,700（鍊帶）

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Black Bay Fifty-Eight

調價前參考價：HK$ 26,900（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 29,300（鍊帶款） 調價後參考價：HK$ 28,200（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 30,600（鍊帶款）

Black Bay Fifty-Eight 18K

調價前參考價：HK$ 130,500 調價後參考價：HK$ 135,500

Black Bay Fifty-Eight 925

調價前參考價：HK$ 34,200 調價後參考價：HK$ 35,500

Black Bay Fifty-Eight Bronze

調價前參考價：HK$ 35,900 調價後參考價：HK$ 37,200

Black Bay Ceramic

調價前參考價：HK$ 37,500 調價後參考價：HK$ 39,200

Black Bay Chrono

調價前參考價：HK$ 38,700（皮帶、織紋錶帶）HK$ 41,100（鍊帶）調價後參考價：HK$ 40,000（皮帶、織紋錶帶）HK$ 42,400（鍊帶）

Black Bay P01

調價前參考價：HK$ 31,800 調價後參考價：HK$ 33,100

Black Bay Bronze

調價前參考價：HK$ 33,000 調價後參考價：HK$ 34,300

Black Bay GMT

調價前參考價：HK$ 29,800（皮帶、織紋錶帶）HK$ 32,200（鍊帶） 調價後參考價：HK$ 31,000（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 33,400（鍊帶）

Black Bay S&G

調價前參考價：HK$ 32,200（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 42,000（鍊帶） 調價後參考價：HK$ 33,900（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 44,500（鍊帶）

Black Bay（41mm）

調價前參考價：HK$ 27,700（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 30,100（鍊帶） 調價後參考價：HK$ 29,000（皮帶、織紋錶帶）、HK$ 31,400（鍊帶）

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Pelagos FXD

調價前參考價：HK$ 30,200 調價後參考價：HK$ 31,900

Pelagos 39

調價前參考價：HK$ 34,200 調價後參考價：HK$ 35,900

Pelagos 42

調價前參考價：HK$ 36,700 調價後參考價：HK$ 38,400

Pelagos LHD

調價前參考價：HK$ 36,700 調價後參考價：HK$ 38,400

Ranger

調價前參考價：HK$ 21,200（皮膠合成錶帶、織紋錶帶）、HK$ 23,600（鍊帶款） 調價後參考價：HK$ 22,100（皮膠合成錶帶、織紋錶帶）、HK$ 24,500（鍊帶款）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Black Bay、Pelagos和Ranger熱門款2023年最新價格一次看】