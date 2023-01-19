2023鐘錶界5件盛事　Rolex、AP週年紀念　中古錶、正裝錶將發圍？

自從新冠肺炎疫情爆發後，不知不覺已經過了三年，人們正開始走向後疫情時代。三年來世界變化很大，大到我們回過頭去看會發現時間怎麼一下過那麼快；疫情時代對全球的民生、經濟都造成影響，高級手錶市場當然也不例外，而其實從2022年以後，鐘錶界就已經慢慢有點回到正軌的味道了，例如國際大型錶展已經恢復舉辦，很多實體活動也逐步復甦中。

展望2023年，離擺脫疫情陰霾的目標應該又會更進一步，從最近身邊有愈來愈多親朋好友開始飛出國旅遊、洽公可見一斑，而在鐘錶界方面，2023年的前景也讓人有愈來愈樂觀的本錢，今年整年會有不少精采好戲可期，其中以下五件事更是許多錶迷引頸期盼的大事。

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1. AP皇家橡樹離岸型30週年

Royal Oak Offshore在1993年誕生，邁入2023年剛好滿30週年，這款當初由設計師Emmanuel Gueit打造的作品一舉將錶徑擴增至42mm，奠基於皇家橡樹的外型基礎之餘，手錶變得更大器粗獷，簡言之就像RO手錶的運動感強化版，也因此皇家橡樹離岸型又被國外錶迷稱之為“The Beast”，大錶徑配上橡膠包覆的錶冠與計時按把，建構出ROO系列的識別印象。由於2022年愛彼剛替皇家橡樹慶祝完50週年，如果品牌比照RO 50週年的慶祝方式，2023年應該可以預期見到很多皇家橡樹離岸型新款，但如果品牌認為30週年不算是特別浩大的里程碑，那或許ROO新錶出現的頻率或相對少一些。

2. 勞力士Daytona 60週年

2016年勞力士推出不鏽鋼陶瓷圈的Daytona 116500引爆了市場熱度，這款錶被視為現今勞力士高溢價風潮的起頭者，遙想更早期的時光，以前想買勞力士手錶走進AD店可能還能問到折扣入手，這種情況在今日幾乎已成為一種可望而不可及的夢想。如果勞力士光是7年前推出一款不鏽鋼的Daytona就可以造成市場的巨大變化，那麼此系列在2023年要邁入60週年，如果品牌這時進行世代改款，那麼肯定有助於將勞力士熱潮推向另一個高峰。不過2023年勞力士也還有其他系列有週年慶里程碑要過，例如資歷更深的水鬼和探險家都要過70週年，品牌應該不至於每個要過週年的系列都大肆推陳出新，因此就看勞力士會選擇將資源押在哪個系列上了，不管品牌的選擇為何，預計都會讓錶壇為之沸騰。

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3. 百達翡麗於東京舉辦鐘錶藝術大展（Watch Art Grand Exhibition）

原本兩年舉辦一次的百達翡麗鐘錶藝術大展原本事要在2021年舉行，在這之前的兩屆分別是2019年在新加坡舉辦、2017年在紐約舉辦，結果2021年因為疫情關係品牌只能被迫取消，直到2023年才又捲土重來，地點據說會選在日本東京，時間則在6月10日～6月25日。這次第六屆的百達翡麗鐘錶藝術大展將會展出約500件鐘錶作品，其中有不少作品都是平時難得一見的珍稀限量版，屆時錶迷可以前往新宿住友大廈的三角廣場共襄盛舉，加上活動又是免費向大眾開放，對於已經悶了三年的日本乃至全球錶迷，到時候有機會前往東京應該不會想錯過這場盛會。

4. 原廠認證中古錶服務擴大發展

鐘錶品牌進軍二手錶市場近年來已經不是新鮮事了，但是勞力士在2022年12月宣佈進軍這塊市場，推出自家的原廠認證中古錶服務後，在鐘錶界引起了全新波瀾，不過品牌目前還處於先試水溫的情況，因為他們暫時只與瑞士著名鐘錶零售商寶齊萊合作，並僅在瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥和英國等地實施，而連勞力士都進軍二手錶市場後，預計也會引起更多品牌加入這塊戰場。瑞士鐘錶諮詢公司LuxeConsult前不久也發佈了一份報告，他們預測二手錶市場的價值在未來十年內可望倍數成長，到了2033年時估計市值可能上看790億歐羅，這個數字將會遠超過一手新錶市場的業績，所以2023年在勞力士帶頭之下，可能也會出現更多品牌推廣自己的原廠認證中古錶。

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5. 正裝錶風潮再起

時尚界有所謂的「裙襬指數」（當股市呈現牛市時，女性的裙子會比較短、裙襬也會比較高），雖然鐘錶界沒有這種可以和經濟環境呼應的指標，不過以現在高級手錶市場的不確定性而言，前幾年大行其道的運動錶可能會面臨一些市場的反動現象，例如已經受到冷落很久的正裝錶也許市場熱度有機會升溫。從幾個跡象可以看出端倪，例如過去十多年來幾乎主宰整個鐘錶界的運動錶熱潮，在2022年有3/4的時間都處於行情下滑的低潮，剛進入到2023年也尚未出現止跌回升的前兆，所以鐘錶界的從業人員也慢慢出現了另一種聲音，認為正裝錶可能會重新崛起，近年古董錶或是帶有復古設計的作品慢慢開始有起色，例如卡地亞在鐘錶拍賣市場的表現令人印象深刻，所以像是PP的Calatrava、朗格的Saxonia或是積家的Reverso等這些經典正裝錶，在2023年可能都會逐漸擺脫前幾年的頹勢，展現一些反彈的新氣象。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023年鐘錶界最值得關注的5件事】