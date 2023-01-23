ROLEX、AP、OMEGA　盤點7款週年紀念手錶　勞力士這2款原來已70歲

隨著新的一年到來，代表經驗與資歷的累積又厚了一點，每年錶壇不可少的重要話題之一便在於有哪些品牌適逢創立週年，或者哪些手錶系列問世週年等，2023年當然也不例外，還是有一些知名的手錶作品邁入別具意義的週年階段。

通常手錶品牌慶祝週年都是以5年或10年為單位，尤其後者代表著一段相對長的時間，十年之間可能發生很多變化，能累積達到十年、二十年甚至更久都是一種難能可貴的成就，在2022年許多人最有印象的大概要屬愛彼的皇家橡樹系列邁入50週年，那麼2023年還有哪些手錶系列會接著慶祝它們的週年紀念呢？以下便整理出幾個大家耳熟能詳的作品以及它們的週年數字，在新的一年開始之初，不妨開始期待各品牌會不會針對這些系列推出一些令人眼睛一亮的週年紀念錶。（以下排序按照年份多寡，由少到多）

盤點2023年7款週年紀念錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

★30週年

代表作品：AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore（1993年問世）

2022年愛彼才剛慶祝完皇家橡樹系列50週年，隔年就換成了RO的兄弟ROO要來慶祝30週年，想當初皇家橡樹離岸型也是為了要紀念皇家橡樹問世20週年才催生的作品，ROO是由設計師Emmanuel Gueit創作，當時的概念是想將皇家橡樹改得更粗獷、運動感更強烈，沒想到ROO誕生後一炮而紅，反而成為與皇家橡樹並駕齊驅的AP招牌作，今年讓人也很期待AP會不會繼皇家橡樹後，發表ROO 30週年的紀念錶。

★60週年

代表作品：ROLEX Daytona（1963年問世）

Daytona是勞力士2023年可能的潛在重點話題，回顧1963年當時，品牌以美國佛羅里達州的迪通拿國際賽道為名打造出一款賽車錶，手錶擁有許多專為賽車而生的設計，例如錶圈加上測速計刻度、三眼計時小錶盤等等，從那時開始，全球最受歡迎的賽車錶正式登場，而且還一路風靡了一甲子。由於目前Daytona系列所搭載的4130機芯已經服役了23年的時間，勞力士有沒有可能趁著系列60週年時一舉發表最新的計時機芯，這是許多錶迷關注的年度焦點。

代表作品：TAG HEUER Carrera（1963年問世）

泰格豪雅1963年在時任品牌主理人且超級熱愛賽車運動的Jack Heuer帶領下創造出Carrera這款經典賽車錶，從手錶名稱可知品牌是想向著名的泛美公路賽（Carrera Panamericana）致敬，手錶除了名稱很有賽車熱血感，包括整體設計也是Jack Heuer依據賽車手的需求所打造，例如對比強烈、讀時一目了然的面盤，以及可以計算時間的計時碼錶功能等，不知不覺Carrera邁入了60週年，按照品牌慣例，今年應該是可以看到相關紀念錶誕生。

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+ 9

★70週年

代表作品：BLANCPAIN Fifty Fathoms（1953年問世）

寶珀是錶壇研發潛水錶的先驅品牌之一，而Fifty Fathoms五十噚又是寶珀最經典的潛水錶作品，五十噚在1953年發表時，由於手錶的專業規格相當完整且齊全，因此成為現今許多潛水錶設計的典範。Fifty Fathoms系列雖然一度消失於歷史舞台，不過自從2003年復刻回歸後，近代一直都是寶珀不可或缺的主力產品，2023年適逢系列邁入70週年，品牌稍早已經迫不及待推出第一款紀念錶Fifty Fathoms 70th Anniversary Limited Edition Act 1，接下來整年可以預期都會是五十噚大鳴大放的時刻。

代表作品：ROLEX Explorer（1953年問世）

20世紀中期由於許多探險家偏好佩戴勞力士手錶從事戶外活動，激發品牌為他們量身打造耐操實用的運動錶，而且還直接把手錶命名為「Explorer」，不過探險家系列剛在2021年改款完成，離現在才不過兩年時間，就算系列邁入難得的週年紀念，還是讓人難以想像勞力士會這麼快就又做出產品線的調整，會不會品牌打算就這麼低調的度過探險家系列70週年呢？

代表作品：ROLEX Submariner（1953年問世）

勞力士在發表Explorer系列的同年其實還創作出名氣更響的作品——Submariner水鬼，這款錶雖然不是現代最早誕生的潛水錶，但是以時間點來看，它同樣是今日潛水錶的濫觴之一，甚至也是錶壇中最廣為人知的超人氣潛水錶傑作。不過水鬼和探險家系列的情況很類似，勞力士剛在2020年發表新生代的水鬼系列，距今不過才3年，以品牌過往的作風推論應該不至於在這麼短的時間內就再改朝換代一次，倒是我們會很希望勞力士可以為了水鬼70週年特別出一些讓人意想不到的紀念錶（例如水鬼50週年時就冒出了16610LV這款綠水鬼）。

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+ 21

★75週年

代表作品：OMEGA Seamaster（1948年問世）

由於歐米茄曾推出過1957 Trilogy三部曲手錶，因此不少人會以為Seamaster海馬系列是在1957年誕生的，但精確一點而言，1957 Trilogy當中的海馬是專指CK2913這個型號，其實歐米茄在更早之前就已經打造出海馬手錶（型號為CK2518），原本它的設計原型是提供英國軍方的軍用錶，所以手錶的各項規格都是為了軍人的實用需求而生，1948年當時因為是歐米茄創立100週年，所以他們把這款錶市售量產，使得海馬得以進入民間市場，後續才會有像海馬潛水300米等接班作品持續擦亮歐米茄潛水錶的招牌。

看完以上這些知名人氣手錶系列在2023年將邁入的週年里程碑，讓人對今年又多了點期待，因為若品牌設計出年度限定的紀念錶，對於各系列的愛好者而言絕對極具收藏價值，也讓人在新的一年有絕佳理由增添自己的手錶收藏。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點2023年有哪些人氣週年紀念錶】