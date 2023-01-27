BVLGARI手錶｜BLACKPINK Lisa首次與寶格麗出2限量聯名款共1000隻

南韓女子天團BLACKPINK成員，有「人間芭比」美稱的Lisa是很多女性心中的完美代表，Lisa在2021年左右受邀擔任BVLGARI寶格麗的全球代言人，過去兩年來我們常看到雙方多次合作拍攝宣傳短片，Lisa出席場合時，身上佩戴的寶格麗珠寶更常讓她成為全場女星中最閃耀的女神之一。

最近寶格麗與Lisa的合作更上層樓，原本就對收藏高級手錶很感興趣的Lisa，首度與品牌共同創作一款聯名錶作品Bvlgari Bvlgari x Lisa限量款，讓喜歡Lisa的粉絲終於可以入手一款由心中偶像參與製作過程的天菜手錶。

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寶格麗以經典的Bvlgari Bvlgari系列為基礎設計Lisa聯名限量款，這系列誕生於1970年代，當初品牌受到古羅馬硬幣的啟發，因此在錶圈刻上「BVLGARI BVLGARI」共14個字母，罕見地將品牌標誌轉化為手錶上的裝飾元素，前衛大膽的風格猶如Lisa常走在時尚尖端的造型，寶格麗甚至認為Lisa就像是Bvlgari Bvlgari系列的化身般超級適合這款錶，故品牌銳意調整了手錶細節，使其簡潔有力的外型能額外融入象徵Lisa的個人化色彩。

Bvlgari Bvlgari x Lisa限量款採用不鏽鋼材質製作錶殼、鍊帶，並以玫瑰金打造錶圈與錶冠等零件，其中錶冠特別鑲上1顆蛋面切割紅碧璽，展現手錶的與Lisa呼應的高雅氣質。手錶鍊帶的錬節交替採用拋光與拉絲處理，塑造出富有變化性的光影反射效果，此外拋光的玫瑰金錶圈也陰刻上系列招牌的「BVLGARI BVLGARI」字樣，錶圈與鍊帶的雙色造型能使人自然將視線聚焦在面盤上。

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寶格麗精心替Lisa調製出帶有幻變效果的彩色太陽紋面盤，手錶隨著不同角度會呈現出綠色、藍色和紫色混合的虹彩效果，乍見還以為是珍珠母貝之類的材質，寶格麗用金屬加工達到近似的效果令人激賞，而且在面盤上的12方位時標還精心鑲上12顆美鑽，搭配玫瑰金時、分指針，光看錶圈到面盤的部分，手錶猶如一款寶格麗的珠寶錶般璀璨且華麗，不過Lisa並非純粹只有芭比式夢幻公主風，她有時的穿搭風格也會偏中性，這點藉由不鏽鋼錶殼與鍊帶的詮釋恰到好處。

從手錶正面看不太出來有Lisa聯名的元素，必須要翻到錶背才能窺見端倪，寶格麗將Lisa指定的花種——來自阿爾卑斯山高山的雪絨花作為她個人專屬Logo元素，雪絨花圖案中再加上一個代表Lisa的字母「L」，以這個專屬圖騰傳達Lisa向寶格麗製錶工藝致敬之意，以及她相當享受參與這項聯名錶企劃的經驗；同樣的Lisa雪絨花Logo也會出現在手錶的錶盒內，且此處還多壓印Lisa的簽名字樣，突顯聯名意義以及手錶限量發行的紀念價值。值得注意的是，Bvlgari Bvlgari x Lisa限量款分別有33mm與23mm兩種錶徑版本，兩款錶皆搭載石英機芯，設計則是如出一轍，比較明顯的差異大概是限量數的分別，想要入手的人可得多多留意。

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Bvlgari Bvlgari x Lisa限量款

不鏽鋼、玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／錶冠鑲紅碧璽1顆／面盤鑲鑽12顆／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑33mm／限量700隻

Bvlgari Bvlgari x Lisa限量款

不鏽鋼、玫瑰金材質／石英機芯／時、分顯示／錶冠鑲紅碧璽1顆／面盤鑲鑽12顆／藍寶石水晶鏡面／防水30米／錶徑23mm／限量300隻

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：BLACKPINK Lisa首次設計寶格麗限量錶 從裡到外都有迷人亮點】