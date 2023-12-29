BLACKPINK Lisa收藏的Rolex手錶　最多的是勞力士這個入門系列！

南韓女子天團BLACKPINK團員中有一位愛錶咖，那就是素有「人間芭比」稱號的Lisa了。

Lisa收藏的手錶款式數量相當豐富，除了代言品牌寶格麗的手錶之外，她也擁有包括AP、卡地亞等知名品牌的手錶，其中她最愛或許是勞力士，常在公開場合或私下佩戴勞力士手錶入鏡，至於Lisa最常佩戴的勞力士手錶，大概可以分成三個系列。

以下便來盤點BLACKPINK Lisa深愛的3款勞力士手錶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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★Lady-Datejust

Lisa最常佩戴的勞力士手錶莫過於Lady-Datejust，這款28mm錶徑的錶戴在她手腕上顯得很剛好，而且Lisa對於Lady-Datejust的愛從她廣收不同款式可見一般，包括永恆玫瑰金鋼款279171、黃金鋼款279173、黃金款279178，甚至白金滿天星279459RBR等她都有，她似乎喜歡坑紋錶圈和鑽石圈多過拋光錶圈，至於手錶材質或是鍊帶類型她的接受度都相對高，不管是金鋼、貴金屬、三板帶、五珠帶、元首型錶帶的款式她都一應俱全，對於Lady-Datejust的熱愛顯而易見。

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★Datejust

Lisa偶爾會戴錶徑稍大一點的DJ系列（主要是戴31mm款式），例如她曾戴過278278這款黃金錶殼搭配坑紋錶圈與元首型錶帶的DJ，不過或許Lisa不愛錶徑較大的錶，因此雖然Lady-Datejust和Datejust造型大同小異，可是明顯地她入手前者的比例遠高於後者，而且她還滿喜歡黃金錶殼的，這使她在2022年錶壇掀起的金錶風潮中更是如魚得水。

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★ROLEX x Chrome Hearts Datejust訂製錶

喜愛DJ錶幾近瘋狂的Lisa甚至還有搭載美國銀器品牌Chrome Hearts製作的訂製銀飾鍊帶款古董Datejust，這款錶有別於Lisa最愛的Lady-Datejust，搭配深色面盤展現出較有個性的中性風格，戴著這款錶時的Lisa也會穿得比較隨興輕鬆些。Source：網路

看下來Lisa還真的是勞力士Datejust系列的超級粉絲，尤其Lady-Datejust更是她出門必備的重要配件，即使還擁有其他品牌的名貴手錶，可是她無論私底下還是工作時最喜歡戴的還是Lady-Datejust這個唯一選擇。只是不知道勞力士在2022年新推出採用花卉圖案的Datejust 31會不會也同樣吸引到她，有機會再觀察Lisa手上有沒有什麼新朋友出現。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：BLACKPINK Lisa熱愛收藏手錶 最愛勞力士這個入門系列】