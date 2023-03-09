ROLEX｜這3款極罕有勞力士手錶你見過未？五角形錶面連貓王也淪陷

勞力士是個歷史悠久的鐘錶品牌，但即使名氣如此響亮，也不保證品牌推出的作品每一件都可以叫好叫座，像是近期默默停產大部分款式的Cellini系列就是一例，它們代表勞力士想要推廣正裝錶的努力似乎不敵市場偏好運動錶的浪潮。

而回顧勞力士的歷史，Cellini可不是唯一慘澹收場的作品，最近知名二手錶線上交易平台Chrono24內部的鐘錶專家就特別整理品牌歷史上相對冷門、知名度沒這麼高，但現在卻又顯得格外稀有的勞力士手錶，以下就來一一點名這些失落的勞力士手錶，看看你對它們還有沒有印象。

鐘錶設計大師Gérald Genta幫勞力士設計的手錶——King Midas

ROLEX King Midas（Source：phillips）

同場加映：ROLEX手錶2023最新價格懶人包 Daytona、水鬼22款勞力士定價一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

在創作出AP皇家橡樹和PP金鷹之前，Gérald Genta於1960年代曾替勞力士打造出King Midas這款錶，手錶的靈感來自希臘神話中的邁達斯國王，傳說中這位國王具有點石成金的魔力，因此手錶外觀採用一體成型的黃金鍊帶搭配錶殼，這款錶為基本的二針格局，據說還是勞力士第一款採用藍寶石水晶鏡面的作品之一，另外就是它超有特色的五角形錶殼，那是Gérald Genta從古希臘建築所擷取的繆思，即使今日看來還是顯得別具一格。King Midas在當時獲得一些名人青睞，像是貓王Elvis Presley就是這款錶的錶主之一；不過到了現代還會對這只錶有愛的人已經不多了。目前採用鍊帶的King Midas在二級市場行情約超過2萬美金（折合約HKD 156,600），不過搭配皮錶帶的版本則相對親切許多，由於它和現代勞力士當紅的運動錶放在一起顯得風格差很大，所以市場的詢問度自然也就不高。

勞力士也曾出過太空錶？——Space-Dweller

ROLEX Space-Dweller（Source：Youtube@WATCHISTRY）

同場加映：2023年ROLEX以外最值得投資的3款手錶 PP及兩款限量版高級機械錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

勞力士旗下有Sea-Dweller也有Sky-Dweller，但你知道品牌歷史上還有Space-Dweller這款作品嗎？這款錶聽過的人應該不多，擁有這只手錶的人現在更是少之又少，就算想在Chrono24搜尋看看這款錶的蛛絲馬跡，得到的答案也是空空如也。據說Space-Dweller並非一個正式的市售系列，所以手錶沒有正式的型號記錄在案，事實上它的本體只是一款Explorer 1016，只不過面盤12點方向加上「Space-Dweller」取代「Explorer」字樣。那麼會什麼會有這種隱藏版探險家手錶呢？原來勞力士在1960年代美蘇兩大強權積極投入的太空競賽時代也被激發出他們的太空夢，而且他們也想藉由知名太空人替自家手錶進行強力的宣傳，其中John Glenn就是當時非常有名的太空人明星，勞力士為他改造了Explorer 1016，並在面盤印上「Space-Dweller」字樣，讓他在造訪日本時佩戴這款錶，品牌也隨之在1963年於日本市場獨家發售這款稀有的Space-Dweller手錶，而且發行量也很有限。時至今日偶爾會在拍賣會上發現Space-Dweller的蹤影，如最近一次這款錶出現在拍賣會時就拍出了135,000美金的高價，可見收藏家對這款稀有款式趨之若鶩，只是它實在量太少又帶有區域限定色彩，所以現在想找也很難找得到。

外觀和勞力士石英錶長的很像的機械錶——Oyster Perpetual Date 1530

ROLEX Oyster Perpetual Date 1530（Source：phillips）

同場加映：TUDOR｜2023手錶價格懶人包 帝舵Black Bay等19隻熱門錶款一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

有些收藏家很愛勞力士1970年代推出的Oysterquartz石英錶，因為手錶那種一體式的錶殼-鍊帶造型頗有幾分AP皇家橡樹的味道，不過Oysterquartz擁有Cyclops放大日期顯示這點使它得以維持自身的識別度。可是Oysterquartz這款錶搭載的石英機芯也會讓部分的收藏家感到卻步，因為他們對石英錶沒什麼好感，可是又難以抗拒Oysterquartz的外型，如果你也是屬於這種機械錶控，那麼勞力士史上還是有Oyster Perpetual Date 1530這款搭載機械機芯的兄弟作可選。這款錶在1970年代少量生產1,500枚，保存到現在的數量可想而知也相當少，所以在二級市場想找到這款類勞力士Oysterquartz風格的機械錶價格不菲，大概也要2萬美金左右；相對來說Oysterquartz還找得到幾千塊美金的價格，入手難度和數量都比Oyster Perpetual Date 1530較容易也更親切。雖然這款日期錶背後的故事不像King Midas或Space-Dweller那麼具有傳奇色彩，但因為目前還記得這款長得像勞力士石英錶的機械錶的人已不多見，這反而突顯出手錶稀有的收藏意義。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三款你可能沒聽過又超稀有的勞力士手錶】