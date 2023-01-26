Hublot與著名藝術家合作　癸卯兔年黑色陶瓷腕錶糅合中西工藝魅力

每年農曆新年都有豐富的元素啟發創作靈感，當中的生肖更是別具象徵意義，今年是癸卯兔年，在疫情期間靜下來三年，乘著疫情已慢慢退卻大家可以如脫兔一樣充滿活力，以靈敏聰慧的狀態去迎接新的一年。

圖片來源：Hublot

對於向來與藝術融合得恰到好處的瑞士著名製錶品牌Hublot，今年亦推出全新的SPIRIT OF BIG BANG癸卯兔年黑色陶瓷腕錶，將東方魅力與西方工藝相結合，激發出無窮幻想，是次特意與著名青年藝術家文那聯手，錶盤上的手繪出自文那之手，將具有代表性的元素如舞獅、鞭炮、瑞兔等與中國古代傳統曆法中「十二地支」合二為一，構想出別具一格的「十二時辰」畫作，新作主題為「HAPPY兔-GETHER （TO-GETHER）」，從名字已經透露出中西文化糅合出來的巧思。

圖片來源：Hublot

錶盤上的妙筆生輝，為品牌標誌性的黑色陶瓷腕錶換上新裝，將本來型格突顯工藝魅力的高級腕錶增添一重嶄新的活力與性格。錶盤花上超過40小時的複雜工序打造，加上錶盤上的畫作全以手工彩繪完成，每一枚作品都各盡不同獨一無二，僅推出12枚。錶盤改為以中國傳統十二地支的方式來表達時間，是為中西文化融合帶來的玩味與新意。是次合作藝術家文那畢業於清華美院，向來擅長壁畫創作充滿個人特色，曾經為名導演陳凱歌的電影《妖貓傳》創作繪畫作品，亦與國際品牌合作過，作品傳播至世界各地。

圖片來源：Hublot

酒桶形腕錶向來炙手可熱，直徑42毫米的新作亦承襲了品牌著名Spirit of Big Bang系列標誌性的酒桶形錶殼，並且結合了品牌所有的經典設計元素，包括六顆H形螺絲錶圈、兩側錶耳設計及H字樣的旋入式橡膠錶冠等，配合新年主題錶盤設計成為傳奇經典的創新演繹，實屬適合收藏的特色錶款，亦體現出品牌向來喜與不同領域的精英翹楚合作的典範，回想起品牌於80年代最初推出的作品，開創性地以黃金材質與橡膠錶帶結合而成，大膽前衛的理念傳承至今，在新一年伊始，新作的推出正好帶領錶迷們勇敢面對新挑戰，熱情地迎接未來。