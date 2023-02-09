ROLEX Daytona手錶最熱賣型號Top 10　第一名超定價2倍依然搶崩頭

勞力士Daytona是許多人心中夢寐以求的錶，在當前運動錶熱潮下，Daytona無論入手難度或是溢價率都不斷攀升，也因此這個系列不只是品牌現役產品受歡迎，就連已經停產的款式或是古董錶也都是收藏家或愛錶人士積極追求的對象。

一般來說Daytona可以粗略區分為早期與現代兩種，前者指的是搭載手上鍊機芯的Daytona，其中名氣最大、行情也最好的要屬「Paul Newman」款式，這種類型的Daytona生產週期從1963年一直持續到1988年；緊接在1988年以後搭載真力時機芯的自動上鍊Daytona則屬於廣義中的現代類別，「現代」版Daytona與我們目前對這系列手錶的印象大致已經底定。先前海外著名二手錶線上交易網站Chrono24利用站內蒐集到的大數據針對現代Daytona列出了十款最受歡迎的型號，以下就從第十名往前倒數，看看最受市場歡迎的現代Daytona分別是哪幾款。

10款最受歡迎的Daytona型號一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第10名：116506

鉑金冰藍面Daytona是系列中未鑲寶石或鑽石款式中最頂級的款式，它的鉑金錶殼雖然與白金或不鏽鋼乍看難以區辨，但識貨的人會從手錶的面盤與陶瓷錶圈顏色體認到它的珍貴性。目前它在Chrono24的報價至少也要12萬美金（HKD 939,620），但更多是超過165,000美金（HKD 1,291,970）的喊價，可見手錶有多炙手可熱。

第9名：116519LN

搭配Oysterflex橡膠錶帶的白金錶殼，它的錶圈為黑色Cerachrom陶瓷材質，這種型號有一般金屬灰面面盤版、鑲鑽時標版甚至還有隕石面盤板等選擇。最基本的金屬灰面目前市場喊價至少要44,000美金（HKD344,530），這種價位比起品牌定價高出1萬美金（HKD 78,300），即使是貴金屬的Daytona身價依舊搶手。

第8名：116519

這款屬於上一代的Daytona 116519（型號和第9名一樣），不過它是2000年初期就存在市場的型號，因此它搭配的還是現在已經在系列中絕跡的皮革錶帶。此型號演進過程中也衍生出阿拉伯數字、羅馬數字、鑲鑽時標或是幾何造型時標等多種樣貌，現在在Chrono24上想回頭找這款絕版的116519少說也要35,000美金（HKD 274,055）起跳。

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第7名：116508

此型號中最受市場喜愛的是綠面版本（也就是大家常聽到的綠金迪），但其實同個型號共有多達8種不同顏色的面盤；有意思的是，有時光只是面盤顏色的差異，就能決定手錶行情的起伏，例如黑面的116508現在要價約53,000美金（HKD 415,000）以上，但綠金迪的行情遠不止這樣，想要入手少說要花到77,000美金（HKD 602,920）。

第6名：116503

採用黃金加不鏽鋼的半金錶殼，面盤則有白色、黑色與金色三種顏色，其中最受市場喜愛的要屬黑色面盤版本，目前這款的報價大概要22,500美金（HKD 176,180），隨著面盤顏色變化，價格也會有所波動。

第5名：116523

外觀和第六名很接近，同樣是金鋼錶殼，但它屬於上一代的半金Daytona，它的競爭優勢反而表現在價格上，由於已經推出滿長一段時間，現在116523的身價沒有116503高，在Chrono24網站上能找到17,500美金（HKD 137,030）的漂亮價格——這比起一些熱門的鋼殼Daytona要親切許多，CP值在這份名單中名列前茅。

第4名：16520

看型號可知它屬於年代更久遠一點的Daytona，這也是系列啟用真力時自動上鍊機芯的起點。1980年代當時勞力士雖然是向真力時購入El Primero機芯製作計時碼錶，不過他們還有再進一步改良機芯使其符合品牌需求，雖然問世至今已經超過30年，但目前想要入手16520這款鋼殼老錶，沒花上約28,000美金（HKD 219,240）還是觸碰不到，代表性由此可見一斑。

第3名：116509

這也是白金錶殼的Daytona，但它從2016年才出產，比起榜單上一些資深型號要年輕得多。116509同要擁有多種面盤顏色，包括灰面、黑面與藍面，尤其藍面現在很受歡迎，此外這種型號也還有黑色面盤搭配鑽石時標或隕石面盤等多樣化設計，原則上想要入手116509，基本價位大概要從47,000美金（HKD 368,020）開始算起。

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第2名：116520

它是最後一款還採用不鏽鋼錶圈的鋼殼Daytona，而且這也是首批改裝4130機芯的先鋒。由於它剛好介於兩個世代的鋼迪之間，因此價格相對來說比較低，如果你想追求不鏽鋼Daytona，這個型號目前是價格最有競爭力的一款，在Chrono24網站上可以找到24,000美金（HKD 187,920）左右的價格入手。

第1名：116500LN

第一名是現今的鋼迪門面116500LN這不太會讓人感到意外，它和116509一樣都是2016年才出道，但是它換上了黑色Cerachrom陶瓷圈，並同步發表白面黑面兩種版本搶市。116500LN與過往的鋼迪有點不同，它其實白面的人氣要高於黑面，不過兩者差距不是很大就是了。目前想買116500LN價格要33,000美金（HKD 258,390）以上——足足是定價的兩倍多，是Daytona家族中明星中的明星款。

從上面的榜單可知Daytona受歡迎乃是全面性的，無論錶殼材質是鋼、半金或貴金屬，它們一律都發展到超定價的程度，手錶愛好者為了得到這款經典人氣運動錶常常是不惜代價，如果你剛好也無可自拔地愛上了Daytona，那麼注定要先為自己的荷包掬一把淚先了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：價格狂依然搶手 最受買家歡迎 Top 10 Daytona型號】