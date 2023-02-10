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求婚戒指尺寸怎量度？3種居家簡易戒圍測量法　附各國戒圍尺寸表

/ 撰文 世界高級品
/ 2023.02.10
許多人在買鑽戒或是戒指前，一定都會有一個煩惱，就是自己的戒圍到底多大適合什麼尺寸的戒指，到底又要如何量自己的戒圍。

戒指指圍的大小稱為戒圍，每個國家使用的尺寸不同，常見的有國際圍、香港圍、日本圍、美國圍、英國圍、歐洲圍等，不過不同的數據單位間皆可作換算。

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雖說戒圍是可做修改的，但若購入不合尺寸的戒指，心中不免些許失落，因此為了不讓購物的喜悅度減半，準確的測量戒圍是必要的。一般來說，在若即若離間拿好分寸，即戴上時不會脫落，又能順利穿過關節而脫下就是最佳的指圍大小。若是可以親自上珠寶店選購，由專業服務人員測量加上現場試戴，當然是最萬無一失的作法。然而隨著網購平台陸續堀起，網購成了趨勢，所以當在線上購買戒指配件時就得DIY，自行量出戒圍了，那到底該如何測量呢？接下來介紹三種方法在家就可以自行量戒圍！

1. 戒圍量測器

市面上有販賣一種測量的工具稱「戒圍量測器」，由一串不同大小的指環所購成，每個指環代表一個尺寸號碼，太大或太小就往前或往後試戴，直到找到合適的指環，就是自己的戒圍了。

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2. 居家簡易測量法

因並非每個人的家中都具備測量器，因此最常見的簡單作法是準備一條沒有彈性的線或一張長條形的紙，記得一定要沒彈性，否則容易造成更大的誤差。而在測量之前，也有些該注意的細節；要確認是左手還是右手要配戴，因左右手不同的肌肉活動量，粗細是有別的，同時依據熱脹冷縮的原理，手指不宜過冷或過熱，要處於常溫狀態，並且儘量選擇在傍晚測量，因清晨較冷，手指一般會較小，零點幾公分的誤差，尺寸就會大或小上一號。

再來，測量時將準備好的線或紙，纏繞欲配戴的那根手指，繞圍的力道要拿捏得宜，繞行一圈後在交疊處作上記號，再者，也別必略了關節，尤其是關節處偏大的人，畢竟戒指戴摘時都要通過關節。量好之後，可以直接用周長也可以再除以圓周率3.1416，算出內圈直徑最後以周長或直徑，對照戒圈尺寸表找出對應的尺碼。

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3. 利用舊戒指測量

另外一種更簡單的方法是，拿出現有的舊戒指，直接用尺對準正中間量出內圈直徑。最後再對照國際圍即可挑選適合的戒指大小。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：還在苦惱鑽戒尺寸嗎？三種居家簡易戒圍測量法告訴你（附各國戒圍尺寸表）】

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