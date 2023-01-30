Louis Vuitton首度推出教堂音簧三問報時腕錶　慶創辦人200歲誕辰

【Louis Vuitton/ LV】腕錶是男士們心目中必備的時尚配件，卻從來不失其精準功能性，無論上天下海皆是好夥伴。上世紀登月是為人類重要的里程碑，能夠幫助到宇航員的「太空錶」一度掀起熱潮，更成為挑戰腕錶性能的指標。來到今個世紀，太空對於普通人而言已非遙不可及，太空和未來再次成為各範疇的設計趨勢，對於Louis Vuitton這個品牌亦別具象徵意義。

圖片來源：Louis Vuitton

說起Louis Vuitton這個品牌，是因為正值Louis Vuitton創辦人200歲誕辰，品牌的La Fabrique du Temps製錶工場為了向其致敬，推出一款以征服太空為主題、象徵未來的腕錶，並與雕刻大師Dick Steenman和琺瑯專家Anita Porchet兩位名匠合作，此枚佳作裡裡外外皆是征服現代高級製錶領域的表現。

圖片來源：Louis Vuitton

這枚Tambour Jacquemart Minute Repeater 200 Years紀念腕錶是品牌首次推出配備教堂音簧三問報時功能的自動機械裝置的代表作，機芯是腕錶的靈魂，所配備的LV200機械機芯由品牌位於日內瓦的製錶工場自家研發之作，由480個零件組成並配以自動人偶裝置和教堂音簧三問報時功能。

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自動人偶本來是常見於教堂敲鐘報時的自動機械裝置，這枚Tambour腕錶的錶盤上共有九個自動人偶裝置，按下按鈕後火箭便會起動並打開駕駛艙，展示內裡的奪目美鑽，而星體和Monogram花卉圖案亦會同時轉動，組織出精美迷人的機械魅力，並配以響亮悅耳的聲效。此外，三問報時裝置曾是夜間報時的重要工具，現時用於鳴報小時、刻鐘和分鐘，是次特意選用教堂音簧，發出更持久且深沉莊嚴的共鳴。

圖片來源：Louis Vuitton

外觀設計方面，這枚Tambour腕錶採用經典白金和鈦金屬錶殼最適合用來表現未來感，亦有著太空艙的韻味。46.8毫米大錶徑採用舷窗型設計，帶有窺看銀河的意味，上弦錶冠置於12時位置，令人憶起上世紀的報時懷錶。在回溯懷舊工藝同時，品牌亦將其經典元素以前衛時尚的現代手法呈現，藍色「Louis Vuitton」橡膠字母以及按鈕、錶冠和名字簡寫鑲嵌漸變天藍色寶石，與深藍色錶盤完美配合。

圖片來源：Louis Vuitton

至於吸引眼球的錶盤，琺瑯專家Anita Porchet結合了多種技術如琺瑯微繪工藝來描繪出帶有奇幻感的星球，利用不透明和透明的琺瑯來描繪星雲，並且以仿古金屬閃片令到銀河發亮，一切都取決於極致精準的技藝。剛才提及錶盤上活動的元素如太空船和行星，則由雕刻大師Dick Steenman操刀，以白金雕刻而成，令人概嘆極致精美的巧手工藝。