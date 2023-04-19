ROLEX手錶心測｜5款勞力士各反映不同個性　戴這款代表不隨波逐流

一個人會戴什麼錶出門多少反映出這個人的興趣、喜好、風格與個性，也許你本身可能沒注意，但是旁人卻可以從你戴的錶對你產生初步的認識。雖然說戴錶的主要目的不是為了讓人了解你，但從你的選擇中總是可以透露關於個人的一些蛛絲馬跡。

本篇就要針對勞力士錶主來做個精簡版的人格測驗，我們找出了五款勞力士並試著分析佩戴者本身的個性，一起來看看如果你戴的是以下這幾款勞力士，那麼別人眼中的你看起來可能會是什麼樣子。

5款ROLEX手錶各代表不同的個性，想知道自己屬於哪類嗎？（點擊放大開始心測）▼▼▼

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★Air-King

2022年剛改款的Air-King再度引起錶迷關注，它誕生的原因就是為了提供給飛行愛好者一款紮實可靠又可以清楚閱讀時間的工具錶，雖然手錶目前的面盤設計靈感來自超速噴射汽車的儀表，不過它擁有加大的時標與刻度，對飛行員來說的確也是提升閱讀清晰度的貼心設計。考量到這款錶過去在勞力士運動錶家族中相對冷門的市場地位，如果你會選擇Air-King，代表你不愛隨波潮流，更傾向展現特立獨行的自由意志。

★Cellini Moonphase

勞力士積極切入正裝錶領域的嘗試在Cellini系列停產絕大多數款式，目前僅剩月相錶後似乎也宣告著慘澹收場的結局。即使與現在的運動錶潮流背道而馳，不過純粹以錶論錶，Cellini Moonphase仍舊擁有相當出色的條件，包括設計典雅、藍色琺瑯月相盤與隕石面月亮，加上品牌手錶罕見的指針式日期顯示等，會想要擁有這款錶的人顯示出他是一位沉著冷靜，並對於經典風格愛不釋手的人。

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★Day-Date

既然都被暱稱為「總統錶」了，Day-Date戴在手上其實就已經是一種身份的象徵，它是第一只面盤能同時顯示日期與星期的手錶，風格自成一格不在話下，且DD堅持採用貴金屬錶殼、坑紋錶圈或鑽石錶圈並搭配元首型錶帶，在在塑造出手錶的高雅典型風格。會戴Day-Date的人往往希望讓人可以牢牢記住他或是會自動讓人留下深刻印象，這也解釋了為什麼以前美國總統詹森等國家領導人以及現在很多名人都要擁有一枚Day-Date。

★Daytona

勞力士展現他們對賽車熱忱的嘔心瀝血之作，光從手錶名稱源自佛羅里達州的Daytona賽道可見一斑。Daytona這款賽車計時碼錶擁有經典的下三眼面盤格局，這種招牌樣式引領了往後其他家賽車錶的設計思維。而如果連荷里活大明星Paul Newman都禁不住被這款錶吸引，可見手錶的錶主往往會讓人覺得很酷、舉手投足間都有時髦感的人。

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★Yacht-Master

有別於水鬼那種專業潛水錶，遊艇比較像是為了帆船愛好者而生的作品，或許它的防水性能沒有水鬼強，不過卻也造就出海陸兩棲的全方位風格，近年來不少年紀輕輕就事業有成（或是富二代）的人士都很青睞Yacht-Master，可見遊艇的錶主們會是一群追求美好事物、搞不好有空就出海兜幾圈的雅士。

以上便是勞力士手錶的人格測驗結果，不知道你看完後有什麼想法？覺得有準或是胡扯一通，這問每個人應該都會有不同的意見。有時候人格測驗就只是一種大方向的描述，而且它也無法判斷今天戴著某一款勞力士手錶的人，家中是不是還有更多勞力士手錶，那這樣豈不是擁有愈多勞力士手錶的人個性愈多變。所以建議大家還是看看參考就好，有時第一眼印象並不能代表一個人的全貌，但每個人之所以會選擇身上穿的、用的配件，其中必定隱含著一些個人的想法與喜好，如果是你，最想佩戴的勞力士手錶會是哪一款呢。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「戴錶反映個性」5款勞力士手錶人格測驗】