ROLEX熱門手錶1月最新行情　勞力士GMT-Master II五珠款忽然暴漲

在2022年的最後一個月中，經過日本媒體《Power Watch》披露，當地市場勞力士最搶手的11款熱門錶中，行情比起前一個月全部下滑，且至少都減少7萬日圓以上（跌最兇的甚至有63萬日圓之多），讓人意外品牌熱門錶在行情走下坡了幾乎一整年後，就連最後一個月看起來還是「跌跌不休」般看不到盡頭。

來到2023年1月，日本市場的勞力士熱門錶會不會複製上個月的頹勢，行情繼續下探呢？同樣根據《Power Watch》的報導，本月份勞力士熱門錶的二級市場價格表現比起來稍有起色，其中有5款的身價比起上個月呈現正成長，其他就算下跌也都控制在幾萬日圓的合理範圍內。

2023年1月 ROLEX 11款熱門手錶最新行情一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而在2023年1月，讓人有觸底反彈之感的非GMT-Master II 126710BLRO百事圈莫屬，因為它的二級市場價格比起2022年12月大幅增加了35萬日圓之多，不過值得注意的是，這裡指的行情暴衝僅限於配置五珠帶的款式，三板帶的GMT-Master II 126710BLRO行情則是和2022年12月差不多，沒有明顯的增減情況。以下直接來瞭解2023年1月日本市場勞力士11款熱門錶最新的報價以及與上月相較的變化。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日圓／實際價格：1,870,000日圓（比2022年12月下跌8萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日圓／實際價格：2,380,000日圓（比2022年12月上漲4萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日圓／實際價格：2,140,000日圓（比2022年12月下跌6萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,757,800日圓／實際價格：3,970,000日圓（比2022年12月下跌4萬日圓）

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■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日圓／實際價格：3,250,000日圓（比2022年12月上漲35萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：860,200日圓／實際價格：1,310,000日圓（比2022年12月上漲1萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日圓／實際價格：1,630,000日圓（比2022年12月下跌5萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日圓／實際價格：1,250,000日圓（比2022年12月上漲11萬日圓）

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■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,170,000日圓（比2022年12月下跌2萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,410,000日圓（比2022年12月下跌5萬日圓）

■Air-King 116900

定價：885,500日圓／實際價格：1,350,000日圓（比2022年12月下跌5萬日圓）

從上面列出的價格變化可知，勞力士熱門錶行情的確有稍微穩住一些，但是行情成長與款式本身的熱度並沒有直接關聯，像是黑水鬼這個月的行情下降、綠水鬼卻又上升，至於勞力士最火燙的鋼迪116500LN也還是持續跌價中，反倒是GMT-Master II 126710BLRO比較令人意外地反彈幅度頗高。《Power Watch》特別去搜集了日本各大二手錶店的線上庫存資料，發現現在市面上流通的五珠帶的126710BLRO數量確實較少，可能因此造成它與三板帶款式間的價格差異，總之明明是同一款錶，卻呈現價格上的起伏，因此最近如果有想要入手GMT-Master II百事圈，最好還是多看多比較，以免多花太多代價傷了荷包。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GMT-Master II特定款忽然衝高 勞力士熱門款1月最新行情整理】