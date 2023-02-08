OMEGA x SWATCH｜MoonSwatch手錶銷量驚人　全力趕工只限門市發售

Swatch集團CEO Nick Hayek曾在接受外媒訪問時表示，截至2022年11月底為止，SWATCH與OMEGA 歐米茄聯手推出的MoonSwatch已經在全球熱賣超過100萬枚；若按照同樣的銷售率推論，那麼2022年3月上市的MoonSwatch在一年內的銷量可望突破150萬枚！

Nick Hayek先生之前接受瑞士媒體Neue Zürcher Zeitung訪問時提到，他對於市場如此熱切追求MoonSwatch感到有點意外，因此就算當時品牌已經有兩間工廠火力全開幾乎全天候趕著生產，市場反應還是顯得供不應求。因此Swatch集團近期也重新調配了生產線，希望可以再提升MoonSwatch的產能與產量。

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根據摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士LuxeConsult公司發表的瑞士鐘錶產業年度報告，2021年時SWATCH手錶的年產量估計有320萬枚，以這個估算為基礎，加上MoonSwatch在過去一年內激增的預估銷售量，那麼等到2022年的瑞士鐘錶產業年度報告出爐時，SWATCH手錶的年產量搞不好有機會上看500萬枚大關。

在Nick Hayek先生的堅持下，目前MoonSwatch還是只有在實體店面發售而不採線上銷售形式，品牌也因應全球市場的殷切期待，將原本販售MoonSwatch的SWATCH專賣店數量從120間增加到180間左右，但是據知國外還是有消費者向品牌反映他們住的地方離SWATCH專賣店太遠，而且有時就算風塵僕僕殺到店上想買錶，也可能會被告知手錶已經暫時售完的壞消息，等於想買還不一定買得到，徒增消費者困擾。

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不過Nick Hayek先生倒是認為維持實體通路販售MoonSwatch還是有其意義，尤其是該集團的電商通路銷售額自從疫情2020年剛爆發時的顯著成長後，目前已有放緩的跡象，所以像MoonSwatch維持只在實體店面販售的策略雖然可能造成部分消費者的不便，但確實也因此才更能吸引市場對這款錶的渴望。

而且隨著MoonSwatch大賣，受益的不只是SWATCH本身而已，Nick Hayek先生也曾和Neue Zürcher Zeitung提到，在MoonSwatch上市後，歐米茄專賣店中正港的超霸登月錶銷售額也跟著雨露均霑，成長幅度達到5成以上，顯見推出這樣的產品對於兩個品牌而言都是利多於弊，難怪MoonSwatch會被認為是2022年錶壇最成功的產品之一。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄 x SWATCH MoonSwatch上市一年 驚人銷量數字曝光】