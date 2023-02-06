瑞士鐘錶2022出口統計報告出爐　香港僅次中國　美國創歷史新高

根據瑞士鐘錶業聯合會（FH）公佈的資料，瑞士手錶2022年12月的出口額比起2021年同期成長5.8%，而整個2022年的出口額更是比2021年再向上提升11.4%，具體數字為248億瑞士法郎，不僅表現比疫情前更好，還一舉寫下瑞士鐘錶業歷史新高紀錄。

與2021年全年的出口額相較，瑞士手錶2022年大幅增加了25億瑞士法郎，但值得注意的是，這兩年之間，瑞士手錶的出口數量變化不大，大致都維持在1,500萬枚左右，可見即使手錶的單價有所提升，但是市場買單的意願並未因此而下降。

2022年瑞士十大出口市場。（Source：fhs）

瑞士手錶的年度出口額之所以會有如此亮眼的進步，與美國市場的突飛猛進息息相關，因為該國延續了2021年的好氣勢，在2022年又更上層樓，出口年增長率再增加了26.3%。令人感到吃驚的是，自從疫情爆發後的2020年以來，瑞士鐘錶業對美國的出口額幾乎快要達到倍數成長，美國市場2022年的出口額已經衝高到39億瑞士法郎，成長幅度比起2020年大幅躍進95%。

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除了美國市場之外，歐洲市場對於瑞士手錶的需求也是不減反增，例如德國、英國和法國等國家，瑞士手錶2022年在這幾個國家的出口額依序成長幅度為21.7%、21.5%和21.4%，他們沒有意外也都躋身2022年瑞士鐘錶業前十大出口市場之列。

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風水輪流轉，在疫情之前總是穩坐瑞士鐘錶業出口大戶的中國與香港市場，2022年瑞士手錶在這兩地的出口額再度下滑，前者降幅13.6%、後者也下滑了10.5%，但是憑著長久累積的市場實力與成熟度，中國與香港依舊足以位列2022年瑞士鐘錶業十大出口市場的第二、三名，僅次於美國，不過中國與香港也是2022年瑞士鐘錶業十大出口市場中，唯二出口額比起前一年下滑的兩個少數例子。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：瑞士鐘錶業2022年出口統計報告出爐 出口額寫下史上新高】