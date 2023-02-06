Hublot聯乘村上隆第3回集過去之大成　入手難度超高要先蒐集NFT

Hublot × 村上隆，是炙手可熱的代名詞，錶迷們可記得自2021年初開始，兩強聯手曾經推出過兩款話題性極高手錶，加上數量極為稀有，實在一錶難求。怎料來到今年再次釋出合作消息，一口氣推出13款全新時計兼獨一無二的NFT，但別以為款式多了比較好入手，因為要入手第13款作品需要先蒐集之前12款的NFT，完全開創了收藏矚目名錶的難度新高。

經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕錶（圖片來源：Hublot）

是次推出的13款全新經典融合腕錶，將會在今年的「鐘錶與奇蹟」高級鐘錶展（Watches & Wonders）中展出，在此之前其中一款作品已經曝光，早前於紐約舉行的獨家分享會上，可以見到系列的第13款作品經典融合村上隆黑色陶瓷彩虹腕錶，是從上兩次合作之中汲取靈感，村上隆標誌性的微笑之花的12片花瓣由色彩繽紛的寶石所組成，包括紅寶石、藍寶石、紫水晶、綠色石榴石及黃玉，並且達到層層遞進的美感，再加上品牌自主研發的獨創性滾珠軸承系統令花瓣每次繞軸旋轉時便會形成絢麗奪目的效果，太陽花的花蕊挺立在藍寶石錶鏡上形成生動的立體效果。

村上隆（圖片來源：Hublot）

再來回顧前兩次的聯乘作，2021年初推出的Classic Fusion Takashi Murakami All Black經典融合系列村上隆聯乘腕錶，將村上隆標誌性的微笑之花放上錶盤，並以立體化設計配合超過500顆黑鑚形成獨特又型格的全黑風格。當時僅推出200枚，一度造成一錶難求的景況。

來到2021年年尾，終於釋出第二回合作的消息，Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow經典融合系列村上隆藍寶石彩虹錶再一次發揮了微笑之花的本色，錶款用上透明藍寶石製作，繽紛又通透，最大分別在於黑鑚換成了彩色寶石，由花蕊延伸至花瓣有著漸變色彩，並且隨著用家的手部活動花瓣會隨之而轉動。比起第一次更為限量，僅限100枚，加上因為材質珍貴性的關係身價高出數倍。

至於是次推出的新系列有前車可鑑，可以說得上是必定炙手可熱。入手方法是，其中12款作品將會透過唯一指定網上平台獨家發售，並且僅限於去年4月推出324件NFT當中至少擁有其中一件的特選客戶，再追溯回去，要在當初入手NFT，又僅限於擁有前兩次聯乘作品——經典融合村上隆全黑腕錶或經典融合村上隆藍寶石彩虹腕錶的擁有者，不過後來NFT亦於OpenSea平台上開放交易。是次12款腕錶分別代表了太陽花的12片花瓣，呼應了第13款作品的太陽花，而且12也對應著錶盤上的時標，整體概念由第一次合作至今一脈相承。