Zenith由振頻玩到色頻　最新8色收藏系列突顯傲人高振頻機芯

挑選腕錶時我們常常見到「振頻」這個詞，有錶廠甚至會出產高振頻、超高振頻的機芯，振頻指的是機芯每秒轉動的頻率，振頻與精準度是成正比的，例如機芯每秒轉100次，計時精準度就達到1/100秒，說到這裡，錶迷們應該知道要說的是Zenith傲人的El Primero 21型1/100秒計時機芯。

圖片來源：Zenith

談機芯要看振頻，對於腕錶的視覺設計則涉及色頻甚至光頻，品牌曾於2020年推出過DEFY 21 Ultraviole這款作品，選用紫色除了因為時尚潮流，更因為紫色是可見光譜當中波長最短、頻率最高的，超過其光頻的就是不可見的紫外光。紫色這個最高頻率的特質正好與品牌的機芯不謀而合。

品牌早在70年代開始，已不斷大膽嘗試色彩上的可能，至於DEFY 21更是品牌首款搭載El Primero 21型1/100秒計時機芯的作品，自從DEFY 21 Ultraviolet推出之後，為作品展開了創新的設計風格，最近品牌更推出DEFY 21 Ultra Colour珍藏套裝，共有8款不同視覺演繹的作品，亦僅限量推出8套，全以輕盈的啞光鈦金屬製作，盡情突顯色彩元素。

8款Ultra Colour的錶橋和擺陀均採用單色設計，分別是黑色、藍色、紫色、橙色、粉紅色、綠色、藍綠色及卡其色，當中金屬色澤更會隨著光線而變化，絢爛耀目顯出立體感。鏤空錶盤設有凸起的計時盤，在錶盤下方可見鮮明的金屬色澤，以點綴內裡的傲人機芯，透過錶盤和藍寶石水晶玻璃錶背可以將機芯一覽無遺。El Primero 21型1/100秒高振頻自動上鏈計時機芯配備兩個獨立的調校裝置和齒輪系，分別用於精準計時和計時腕錶功能，其運行振頻分別為5赫茲（36,000次/小時）和50赫茲（360,000次/小時）。

自從Ultraviole推出之後，錶迷們似乎相當受落，品牌亦於其後分別推出過符合都市人喜好的Urban Jungle及冷色調為主的Ultrablue配色，相當大膽且別具意義。來到今年，品牌決意要繼續以這枚劃時代的機芯為基礎，展現更豐富的色譜，還匠心挑選的8種顏色亦賦予了更深一重的收藏意義。除了腕錶吸引，其實珍藏套裝所附有的阿加力錶盒亦相當吸睛，亮澤通透可以在光線照射之下呈現虹彩效果，而且在不同角度折射之下更會展現不同色彩。此外，每枚作品均鐫刻了限量編號，並配搭「Cordura」效果橡膠錶帶，色彩與機芯相襯，無論是方便襯衫還是收藏養眼都適合不過。