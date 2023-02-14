GRAND SEIKO為紀念9S機芯25週年　推出2款限量紀念手錶全球1200隻

GRAND SEIKO代表著日本製錶的尖端水準，回顧1998年時品牌研發出9S自動機芯，開啟了GS製錶的新紀元；9S問世後至今不斷精進，如品牌使用Spron合金製作發條與游絲，並將MEMS超精密加工技術應用在製作擒縱系統的重要零件上，使得機芯的品質愈趨完善，如2020年GRAND SEIKO新創的9SA5機芯就是備受市場推崇的優秀作品。2023年適逢9S機芯誕生25週年，因此品牌精心發表兩款特別版紀念錶SBGH311和SBGR325用來慶祝這個里程碑。

兩款9S 25週年紀念錶款皆由GRAND SEIKO首席設計師小杉修弘和團隊共同擘畫，手錶外觀設計主要源自1998年第一款搭載9S機芯的SBGR001手錶，連37mm的錶徑都一併套用至新款上，不過小杉修弘也特別針對細節進行調整，如錶殼與面盤透過不同角度的光線折射，可以散發出多變的視覺效果，同時其內外在的零件作工也都以適合日常佩戴為前提，繼續呈現出9S機芯手錶多年來令人稱道的品質。

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SBGH311的銀白色面盤近看別有洞天，GRAND SEIKO以類似水墨畫的墨色暈染堆疊手法，交錯利用面盤顏色與紋路塑造層次，據說品牌如此設計的繆思來自GS機械錶生產基地——岩手縣岩手山雲海景象，這種景色一般只會在日出或日落時分出現，當富含水氣的濃密雲團漸次聚集在山谷時，便會形成匯聚成壯觀的銀白色海洋畫面，只不過這種景色往往轉瞬即逝，因此GRAND SEIKO想到可以將之「凍結」手錶面盤上，除了獨特、吸引人，也含有向自家製錶工藝致敬的深意。

翻至錶背，由透明底蓋可以窺見特殊設計的9S85機芯，這枚機芯蘊含經過淺藍色陽極氧化處理的鈦合金鏤空自動盤，之所以使用這個顏色，乃是品牌想要呈現岩手山頂峰雲海之上的天空景色，與面盤設計帶有彼此呼應的用意，由底蓋下緣鐫刻的限量編號，更能突顯自動盤別具意義的設計。這枚機芯經過雫石高級時計工房中的製錶師手工組裝與調校，可達到每日誤差僅+5～-3秒的高精準度，提供佩戴者值得信賴的時間資訊。

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SBGR325面盤相對樸素，以經過太陽放射紋修飾的淺藍色呈現，品牌特別選用此一色調的靈感出自岩手山峰向上眺望的藍天美景，與SBGH311的面盤同樣都是與岩手縣的自然景色相關。面盤上以鑽石切割而成的時分針和時標零件，其銀白色調能稱職地點綴出面盤令人賞心悅目的蔚藍天空顏色。

這款9S 25週年紀念錶款一樣擁有透背設計，佩戴者可以一窺富有GRAND SEIKO Blue色調的空自動盤，SBGR325搭載9S65機芯，每日誤差同樣維持在+5～-3秒的水準，且動力儲存可達3日，錶款在底蓋下緣同樣刻有限量編號，盡展與一般款有別的收藏意義。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GRAND SEIKO紀念9S機芯25週年推出兩款限量紀念錶】