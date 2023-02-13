TIFFANY x NIKE聯名款勒邦占士搶先試穿！加碼PP綠松石手錶襯到絕

已登上美國職籃NBA歷史得分王的湖人隊當家一哥「大帝」勒邦占士（LeBron James），雖然本季球隊戰績始終不佳，但是在個人紀錄上卻是收穫滿滿，除了得分王紀錄，勒邦占士稍早倒是先將自己生涯助攻紀錄推進到10,354次，連續超越Mark Jackson和Steve Nash兩位退役名將，晉升到史上排名第4的高位，加上早前出戰紐約人的比賽，勒邦占士又摘下本季第一次的大三元，使得他的生涯大三元次數也累積到106次，距離大三元排行榜第4名的Jason Kidd也只差1次，很有機會在本季追平甚至超前。

勒邦占士在這場出戰紐約人的比賽時，賽前當他進入該隊主場——麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）之際，整身的行頭都讓人眼睛一亮，無論對於錶迷或是時尚迷、潮流迷或鞋迷等人而言，「大帝」這次的行頭簡直是逼近滿分的表現。

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最近時尚圈的重大話題除了LV和草間彌生聯名系列二度問世，還包括TIFFANY & Co.與NIKE的重磅聯名，應該很多人的社群平台都已經被一雙TIFFANY & Co. x NIKE Air Force 1 1837低筒球鞋洗版，這雙鞋的鞋面以黑色麂皮製成，至於鞋身的勾勾Logo、鞋墊則點綴令人心醉神迷Tiffany藍色，NIKE除了提供黑色鞋帶外，還會附上藍、白、黃色鞋帶供買家替換，至於球鞋的鞋盒也有特殊設計，整個鞋盒都是Tiffany藍色加上白色NIKE勾勾，定價為400美金（折合約HKD 3,139），預計在3月7日才會在北美指定店面上架，消息一傳出早就吸引許多人注意，預料球鞋上市後，價格肯定會被炒高。

TIFFANY & Co. x NIKE Air Force 1 1837還沒上市，可是勒邦占士卻在迎戰紐約人的比賽前搶先上腳了，身為NIKE的金雞母之一，LeBron James可以搶頭香先穿上這雙話題聯名鞋款其實也不太令人意外，倒是他這天一併穿了一件同樣是TIFFANY & Co.與NIKE聯名的棒球外套就令人喜出望外了，因為之前並沒有曝光有關這件外套的消息，雙方聯名的棒球外套同樣是黑色，正面有紐約字樣結合「大蘋果」的圖案設計，背面則有大大的TIFFANY & Co.與NIKE Logo，細節同樣以Tiffany藍色點綴，目前完全沒有這件外套是否會發售的消息，只能說它和Air Force 1像是天生一對般的產品，勒邦占士一口氣穿上兩項話題時尚逸品讓人看了直流口水。

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勒邦占士不僅身上穿的、腳上踩的都是TIFFANY & Co.，連手上戴的錶也充滿濃濃TIFFANY味，因為他再度戴上自己收藏的神錶——PPxTIFFANY金鷹5711（Nautilus 5711/1A-018），這款錶於2021年底登場時引爆市場熱潮，身為最後一版金鷹5711，搭上PP慶祝與TIFFANY & Co.合作170週年的紀念意義，瞬間將手錶的二級市場價格催出歷史高峰，勒邦占士便是5711/1A-018僅有的170位錶主之一，這款錶定價52,635美金（折合約HKD 413,180），但是二級市場價格高達300萬美金（折合約HKD 23,549,850）左右，如果能擁有一只5711/1A-018，想要買多少雙TIFFANY & Co. x NIKE Air Force 1 1837都沒問題，可見勒邦占士這天的整身行頭都不簡單，猶如時尚潮男的終極指標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「小皇帝」詹姆斯搶頭香！穿TIFFANY x NIKE聯名鞋加碼秀出PPx蒂芙尼神錶】