HUBLOT x 村上隆「微笑之花」手錶3.0　聯名錶結合NFT購買極新奇

HUBLOT宇舶與日本潮流藝術大師村上隆（Takashi Murakami）合作的第三代聯名錶將登場，宇舶也在稍早前釋出最新的經典融合村上隆All Black聯名錶。

有別於雙方前面兩款聯名錶（經典融合村上隆All Black聯名錶、經典融合村上隆藍寶石彩虹錶），這次的第三代作品的限量數明顯更少，而且銷售方式更是打破傳統，結合NFT數位藝術與「集點」概念，讓有意入手這款逸品的收藏家在搶錶的過程中可以體驗嶄新的銷售模式與樂趣。

宇舶 HUBLOT x 村上隆「微笑之花」手錶第三代。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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宇舶在2022年雖然沒有趁勢發表與村上隆大師的第三代聯名錶，不過這年他們卻別開生面地發行了與村上隆聯名的NFT數位藝術作品，最初這些NFT僅用於致贈已經擁有前兩款宇舶x村上隆「微笑之花」聯名錶的錶主，後來品牌進一步在NFT交易平台OpenSea中推出更多雙方聯名的NFT數位藝術作品，陸續已累積發行了324件之多。

之所以要先提到這些聯名NFT數位藝術作品，是因為第三代的宇舶x村上隆「微笑之花」聯名錶購買方式與它們息息相關，宇舶這次與藝術家的合作計畫共推出13枚聯名錶及13款NFT數位藝術作品，後者的靈感來自1970 年代日本電玩和電視節目，以及經典融合系列村上隆All Black聯名錶。據說13只手錶會在2023年Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟展全數展出，後續其中的12枚錶會在特定線上平台上獨家發行，想要買到這12枚錶的先決條件是必須要擁有宇舶和村上隆聯名發行的NFT數位藝術作品其中一款，才能登入該線上平台取得購錶資格。

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至於宇舶x村上隆「微笑之花」聯名錶NFT數位藝術作品其中的12款也會在2022年2月～4月期間於OpenSea上架，如果先前還沒擁有雙方聯名的NFT，便要先把握機會入手NFT才能取得購買手錶的資格。這次的經典融合系列村上隆All Black聯名錶，其中有12只外觀就跟NFT作品一致，手錶皆以黑色陶瓷製成，至於面盤上的立體微笑之花活動裝置除了花蕊鑲嵌彩色寶石，其餘的12片花瓣則是鑲嵌單色的寶石，有點像是將前兩代「微笑之花」聯名錶的融合般展現藝術家獨特風格之餘，也挹注賞心悅目的視覺新意。

前面無論提到經典融合系列村上隆All Black聯名錶或是NFT都強調「12枚／款」，那還有1枚／款跑到哪去了呢？其實並不是我們漏算它，而是最後第13枚／款經典融合系列村上隆All Black聯名錶和NFT乃是這次宇舶與村上隆聯名藝術計畫中的「大魔王」，這款錶稍早已於品牌在紐約舉辦的展示會首度亮相，手錶以黑色陶瓷製成，與其他12枚錶的不同之處在於，它除了花蕊鑲上彩色寶石，包括12片花瓣也同以彩色寶石妝點（就像是宇舶x村上隆「微笑之花」第二代聯名錶一樣），總計面盤上的彩色寶石共有487顆，在黑色錶殼與黑色橡膠錶帶的襯托下更能突顯微笑之花圖案的熱情活力與繽紛色彩。

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這款連花瓣都是彩色寶石的Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow經典融合村上隆黑陶瓷彩虹錶嚴格來說就僅有一只，想要入手這款錶唯一的途徑是要在2024年4月前先在OpenSea平台購入12款經典融合村上隆All Black聯名錶NFT，一旦達成這項條件，那包括神祕的第13款NFT和Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow都能「解鎖」開放買家購買，雖然品牌開放這樣的入場條件期限長達一年，不過宇舶也明白收藏家們不見得在期限內都有把握買好買滿那12款NFT，因此品牌也宣佈若經典融合村上隆黑陶瓷彩虹錶至2024年4月都尚未售出，手錶最終將交由拍賣形式出售，並將所得全部捐給慈善機構，替這項聯名藝術計畫帶來另一個高潮。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：宇舶x村上隆「微笑之花」第三彈曝光 結合NFT數位藝術購買方式超特別】