ROLEX GMT-Master II左冠手錶最新行情　126720VTNR高低差竟達45%

勞力士2022年最讓人印象深刻的作品，GMT-Master II 126720VTNR一定榜上有名，除了錶款材質為不鏽鋼、採用系列先前未曾出現過的綠、黑雙色陶瓷錶圈等特色外，更重要的是它是品牌近代首見的左冠錶作品，論特殊性就足以迷倒一票錶迷與收藏家，也因此這款被國外錶友暱稱為「Sprite」（雪碧）的風雲錶，在去年剛上市之時，二級市場價格衝得又高又快，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts提供的資料，126720VTNR一推出就曾經站上將近45,000美金（折合約HKD 353,240）的行情高峰，對照手錶定價11,250美金（折合約HKD 88,310），溢價率是恐怖的290%。

不過你我都知道熱門錶在2022年並不好過，因為它們從該年的4月開始價格就持續下滑，而GMT-Master II 126720VTNR雖然發表時間剛好落在熱門錶行情正要走下坡的轉捩點，但它憑著高話題性與當時還很稀少的貨量等因素，還是可以在2022年4月～5月間將二級市場價格維持在高檔。

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但有點尷尬的是，126720VTNR的行情經過將近一年的發展，呈現的是「出道即顛峰」的窘況，大概從2022年6月～7月後，隨著熱門錶身價連月下跌的態勢愈來愈明朗，加上二級市場的126720VTNR貨量慢慢增加後，它的行情從此一去不回頭地往下滑，一直到2023年2月，手錶的價格還是持續走跌，目前WatchCharts所觀察到這款錶普遍的市場行情約落在24,300美金左右（折合約HKD 190,750）。

現今126720VTNR於二級市場的價格（24,300美金；折合約HKD 190,750）雖然還是高出定價一倍以上，但如果和手錶去年剛上市時的價格巔峰相比，前後兩個時期、同一只錶的價格降幅高達45%！突顯出當新錶剛登場時，市場迫切渴望早一步入手商品的熱潮；隨著熱度下降後，手錶的行情也就跟著大環境發展同步做出調整。

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前兩年熱門錶的行情被哄抬得過高，給了手錶身價持續下修的充裕空間，這倒也不能直接歸納為手錶貶值，一來因為市場價格可能只是空喊，不見得有人會真的花超過4萬美金入手，二來從現在126720VTNR的溢價率還是超過100%，可見它的受歡迎度並沒有因為熱門錶炒價空間遭到壓縮而有明顯退步。觀察左冠GMT-Master II一路以來的行情發展，一旦時間拉長，回頭看看前一陣子的市場報價還真的讓人有一種不真實的感覺，或許目前126720VTNR的報價更接近市場真正願意付出的價值，只是不知道手錶「跌跌不休」的情況到底是快到盡頭還是僅僅跌到半路而已。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士左冠綠黑圈GMT-Master II行情連月下滑 高低差竟達45%】