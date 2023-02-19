外媒預測ROLEX、PP、OMEGA新款手錶　Daytona 60週年推出紀念款？

2023年的Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展將在3月27日舉行，雖然距離錶展登場還有一小段時間，但是網路上針對各大品牌即將推出的新品傳聞早就已經甚囂塵上，因此接下來到錶展正式開幕前，可以預見許多預測會滿天飛，其中有些傳聞還真的讓人眼睛一亮、充滿期待，私心希望品牌真的能實現這些看起來很誘人的夢想藍圖。

國外媒體Watchanalytics最近蒐集了來自其他家媒體、部落客和鐘錶專家這陣子對於各大品牌2023年所做出的預測後，進行了一個初步的篩選和整理，最後他們請了專人P圖將這些預測化為想像圖，以下就來看看Watchanalytics眼中2023年有可能成真的熱門錶預測。

首先看到勞力士的部分，他們家往往是每年大家最期待新品發表的品牌，Watchanalytics認為2023年適逢Daytona系列問世60週年，所以品牌滿可能會推出新作做為紀念，就算改款幅度不大，好歹換換面盤顏色還是大有市場，因此他們創造出了一款面盤沿用類似Day-Date 40使用過的橄欖綠色鋼迪新作；另一方面，隨著Deepsea Challenge 126067上市，代表勞力士對於採用鈦金屬材質的態度更為開放，因此Watchanalytics覺得先前就曾傳出可能會改採鈦金屬錶殼的Yacht-Master也有可能兌現。

接著看到AP的部分，Watchanalytics對於品牌去年推出的RD#3讚譽有加，因此他們覺得這款皇家橡樹超薄陀飛輪在2023年還是有可能繼續改款，包括錶殼材質或面盤顏色都是可以改造的點。而去年因為MoonSwatch大賣，而再次受到市場矚目的超霸登月錶，Watchanalytics感覺歐米茄有可能會趁勝追擊發表採用新色面盤的作品，像是如果出個藍色面盤搭配不鏽鋼錶殼，應該能成功替手錶吸引市場關注。

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最後Watchanalytics不免俗地要點名高級製錶的其他兩間頂級品牌——PP和VC，例如他們推想PP可能會破天荒發表採用鈦金屬材質的5811，如此一來手錶更能接近5711之所以吸引人的條件；無獨有偶，2022年江詩丹頓重新復刻的222運動錶由於頗受好評，因此Watchanalytics也猜想品牌有可能在2023年續推其他材質的改款，當然最多人盼望的還是品牌可以加入不鏽鋼款式囉。

以上這些Watchanalytics認為滿有可能成真的2023年新錶預測，不知大家覺得成功率高不高呢？而如果撇開會不會預測命中這回事，你最期望以上這幾款預測哪只錶可以夢想成真？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒整理2023年各大品牌熱門新錶預測 從Daytona到金鷹應有盡有】