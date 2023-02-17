AP｜愛彼16款新手錶登場　皇家橡樹、ROO、CODE 11.59各系列一覽

2023年邁入第二個月，AUDEMARS PIGUET愛彼就迫不及待捎來一連串新品消息，由於品牌目前已經退出參與大型錶展有幾年的時間了，因此他們的年度新作往往不需和其他品牌擠在錶展時同步發表，而是可以自主決定要在何時發表。

由於2023年剛好是AP的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列問世30週年，原本外界認為品牌會比照2022年皇家橡樹50週年大舉拓展此系列新作的模式，將新品重心聚焦在ROO系列，但是從品牌稍早公佈的2023年新品資訊看來，AP似乎沒有要擴大慶祝皇家橡樹離岸型30週年的意思——至少從今年首批新品看來，品牌仍是以皇家橡樹系列領銜，至於後續ROO會不會再有其他紀念週年的話題大作降臨，我們還有一整年的時間可以好好期待。

愛彼這次釋出的新品款式數量頗為豐富，因此接下來按照不同系列，直接帶大家快速瀏覽品牌2023年第一批新品有何新氣象，唯一能確定的是，這些新作絕對能讓你看得眼花撩亂，深深佩服品牌彷彿沒有極限的豐沛創作能量。

2023年Audemars Piguet 愛彼 9款最新手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

（1）Royal Oak皇家橡樹系列

1. 皇家橡樹「Jumbo」超薄錶

16202型號最新作品，錶款採用39mm白金錶殼，搭配藍色粒面裝飾面盤，內部乘載2022年才問世的7121新生代超薄機芯。

2. 皇家橡樹藍寶石錶圈自動計時碼錶

以18K白金打造44mm白金錶殼，整體設計延續2022年RO計時碼錶的新風格，手錶一大亮點在於錶圈上鑲嵌了32顆長方形切割藍寶石。

3. 皇家橡樹綠松石面盤黃金自動錶

完全以黃金打造出37mm錶殼，搭配面盤啟用少見的綠松石（是真正的礦石，而非綠松石顏色的塗層），藉由手錶外觀兩大珍貴材質組合，激盪出讓人驚豔的視覺效果。

同場加映：ROLEX、AP、OMEGA 盤點7款週年紀念手錶 勞力士這2款原來已70歲▼▼▼

+ 23

4. 皇家橡樹三款特別版煙燻面盤自動手錶

包括自動大三針、自動計時碼錶與自動飛行陀飛輪等，錶殼皆為41mm白金材質，並且以煙燻藍色「Grande Tapisserie」大型格紋面盤串連彼此，其中自動計時碼錶的錶殼經過霜金處理，而自動飛行陀飛輪則是在錶圈鑲上長方形切割鑽石，伴隨功能的複雜度展現益發華麗的風格。

5. 皇家橡樹縞瑪鑲鑽自動計時碼錶

愛彼分別推出18K白金及玫瑰金版本，錶徑同樣為38mm，兩種材質的手錶皆於錶圈鑲上長方形切割鑽石，更特別的是品牌採用黑色縞瑪瑙製作面盤，搭配鑽石時標呈現高級手錶的精緻高貴個性。

6. 皇家橡樹三款煙燻深藍色面盤自動手錶

錶款尺寸分別為34mm、37mm和38mm，前兩者都是大三針手錶，後者則是計時碼錶，它們的共通點包括18K白金錶殼以及煙燻深藍色調的Grande Tapisserie大型格紋面盤，且三款錶的錶圈也都鑲有長方形切割鑽石。

同場加映：AP皇家橡樹藍陶瓷萬年曆手錶極渴市 3款高CP值替代款推薦及行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

（2）Royal Oak Offshore 皇家橡樹離岸型系列

1. 皇家橡樹離岸型黑色陶瓷自動計時碼錶

42mm的ROO自動計時碼錶首次採用黑色陶瓷錶殼及鍊帶示人，手錶搭配黑色「Petite Tapisserie」小型格紋面盤，呈現富有當代時尚氣息的全黑風格設計。

2. 皇家橡樹離岸型黃金與黑色陶瓷自動計時碼錶

品牌結合黃金與黑色陶瓷兩種材質打造43mm ROO自動計時碼錶，做為慶祝皇家橡樹離岸型系列問世30週年的獻禮，異材質錶殼呈現對比性強烈的鮮明形象。

（3）CODE 11.59系列

1. 不鏽鋼自動錶與自動計時碼錶

過往CODE 11.59系列一律採用貴金屬錶殼，近年品牌延伸出貴金屬搭配陶瓷材質的新版本，2023年更進一步加入不鏽鋼材質，這次AP一口氣推出四款全不鏽鋼錶殼作品，分別是藍面的大三針與計時碼錶以及綠面的大三針及計時碼錶；另外還有兩款是黑色陶瓷錶殼中層搭配不鏽鋼錶圈、錶耳及底蓋，分別為煙燻米色大三針與煙燻米色計時碼錶，而這次的CODE 11.59系列還有個特色在於品牌設計出全新的漣漪紋飾面盤，替手錶帶來嶄新格局。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛彼2023新品齊發 皇家橡樹、ROO、CODE 11.59各系列一次看】