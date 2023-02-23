PP百達翡麗2023年停產手錶名單曝光　金鷹、Aquanaut共18款將下架

在還沒發表2023年的新品之前，外媒《Oracle Time》倒是搶先揭露錶王PATEK PHILIPPE百達翡麗今年會有哪些作品下架停產。

包括Grand Complications、Complications、Nautilus、Aquanaut和Calatrava等知名系列照往年慣例或多或少都有作品要走入歷史；而在看完整體名單後，有點令人意外的是，先前謠傳在2023年可能會繼5711後停產的Nautilus 5712/1A反而沒事繼續留在品牌的產品線上，那金鷹系列2023年將會下架的到底是誰呢？以下就按照系列一一列出停產款式提供大家參考：

2023年PATEK PHILIPPE百達翡麗停產手錶款式清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

★Grand Complications系列

5271P-001萬年曆計時碼錶

5078G-001三問錶

5078G-010三問

5178G-001三問錶

5531R-012世界時區三問錶

5316P-001陀飛輪三問萬年曆

5204R-011萬年曆追針計時碼錶

6300G-010大師弦音手錶

★Complications系列

5905R-001年曆飛返計時碼錶

7150/250R-001計時碼錶

7234G-001兩地時間手錶

7234R-001兩地時間手錶

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+ 7

★Nautilus系列

7010/1R-012鑲鑽大三針

7010R-011鑲鑽大三針

★Aquanaut系列

5268/200R-001鑲鑽大三針

★Calatrava系列

4978/400G-001

7200/200R

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+ 8

★Twenty~4系列

4910/1201R-001

其中停產數量最多的要屬Grand Complications系列，連品牌旗艦款6300G-010大師弦音手錶都將停產，至於Nautilus系列和Aquanaut系列目前傳出停產的作品都是女錶，對於市場而言的影響可能較小。從這份停產的名單中多少留下一些線索讓人推敲PP 2023年可能會有哪些新作接班上市，只不過品牌應該沒有一次透露所有會在今年停產的款式，留一些伏筆等到接下來新品發表後再陸續揭曉也不遲。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP百達翡麗2023年停產名單揭曉 金鷹、Aquanaut與超級複雜系列都有手錶下架】