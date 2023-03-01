11款ROLEX熱門手錶2月最新行情　勞力士Datejust、Milgauss有驚喜

離2023年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展還剩一個月的時間，通常在這個時間點有關新品的傳聞早就傳得沸沸揚揚，而這在往年也往往會牽動手錶的市場行情。以前兩年為例，像是PP金鷹5711在2021年錶展前後傳出要停產的消息時，手錶的行情就因而被抬高；無獨有偶，同一年勞力士的Explorer系列一代和二代也是傳說會改款，導致手錶的行情在錶展前夕以及錶展登場後不久，身價都有明顯的漲幅，由此可見愈接近錶展登場的時刻，市場的傳聞對於手錶的價格通常都會有影響。

至於2023年大家高度關心的勞力士新品，傳聞比較有可能出現變化的包括很久沒推陳出新的Milgauss系列、今年邁入60週年的Daytona系列等等，甚至2020年才剛出接班型號的水鬼系列，也因為2023年邁入70週年而被點名搞不好會有像20年前出現16610LV這樣的驚喜，由於這些傳聞在錶展前都不可能會得到勞力士證實，所以凡事都有可能，這種預期心理在往年將讓手錶的行情有正面的成長。

不過2023年有點不同的是，熱門錶行情經過了前幾年的無限上綱後，在2022年彷彿遇到了一個超大的瓶頸，因為大概從該年的4月以後，包括勞力士在內許多知名大品牌的熱門錶，它們的市場價格都在持續穩定地下滑，跌到這兩年來的新低點，因此在錶展即將登場前的關鍵時刻，勞力士熱門錶身價會呈現什麼樣的發展令人感到好奇，日本媒體Power Watch長期且定期每個月都會追蹤當地市場最熱門11款勞力士型號的走勢，以下就來觀察2023年2月這些勞力士熱門錶最新的價格以及與上個月相較產生的變化。

勞力士11款熱門手錶2月最新二級市場價格。【已兌算成港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日圓／實際價格：1,950,000日圓（比2023年1月上漲8萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日圓／實際價格：2,360,000日圓（比2023年1月下跌2萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日圓／實際價格：2,120,000日圓（比2023年1月下跌2萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,757,800日圓／實際價格：3,940,000日圓（比2023年1月下跌3萬日圓）

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+ 16

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日圓／實際價格：3,180,000日圓（比2023年1月下跌7萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：860,200日圓／實際價格：1,310,000日圓（與2023年1月相同）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日圓／實際價格：1,670,000日圓（比2023年1月上漲4萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日圓／實際價格：1,400,000日圓（比2023年1月上漲15萬日圓）

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+ 7

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,170,000日圓（與2023年1月相同）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,420,000日圓（比2023年1月上漲1萬日圓）

■Air-King 116900

定價：885,500日圓／實際價格：1,310,000日圓（比2023年1月下跌4萬日圓）

整體看完感覺2023年2月是個變動相對少的月份，因為本月行情上漲或下跌的比例大概為五五波，還有像探一124270和126622這種連兩個月行情保持一致的表現。至於本月日本勞力士熱門錶表現最突出的是Datejust 126200，比上月增長了15萬日圓（折合約HKD 8,650）之多，這款錶在今年以來的行情表現平穩，連兩個月都在漲，反倒是傳聞中的幾位主角包括Milgauss和Daytona的行情變動都不大，要嘛小跌、要嘛小漲，暫時還看不出受到停產、改款傳聞影響的效應，這點或許要等下個月更接近日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場的時間才會有更明朗的發展。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：距離2023錶展倒數一個月 勞力士熱門款2月最新行情整理】