TUDOR｜帝舵Pelagos 39手錶最新行情　開賣半年比同款42mm更保值

TUDOR帝舵在2022年時發表了一款令人驚豔程度不下於Pelagos FXD的Pelagos系列新作——Pelagos 39，這是此系列首款錶徑小於40mm的作品，也是繼Black Bay Fifty-Eight、Black Bay Pro等人氣款式後，帝舵最新一款錶徑為39mm的作品，看起來品牌似乎從中找到了刺激市場買氣的關鍵點。

Pelagos系列定價比Black Bay系列的入門錶要高一些，就算Pelagos 39的定價比系列既有的42mm定價少個2千5港幣，但還是有著HK$ 35,900的水準，在品牌旗下的定價屬於中間級距。算一算Pelagos 39上市至今也差不多有半年時間了，現在來觀察這款錶的市場行情相對來說較有可信度。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，國外定價為4,600美金（HKD36,095）的Pelagos 39，目前在二級市場的價格普遍要高於定價一點點，這款錶現在看到市場的報價大概介於4,450美金～4,950美金（HKD34,920-38,840）的之間，中間差的這500美金（HKD3,923）主要和錶況、原廠盒單是否齊全的因素相關，但大致來說，Pelagos 39擁有還不錯的保值性，平均下來這款手錶如今的身價大約為4,700美金（HKD36,880），溢價率雖不高僅2%，但是以帝舵手錶而言屬於比較少見的情況。

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最後WatchCharts提醒如果你最近想要盡快入手Pelagos 39，那麼在二級市場上往往需要比定價多出個200美金（HKD1,570）會比較保險，對於打定主意要入手的人而言，這樣的輕微溢價尚算可以接受，尤其是想要早拿到早享受的人，料想不會因為手錶溢價就打消念頭。

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身為帝舵少數採用鈦金屬製作的手錶，Pelagos 39不僅價格比同系列42mm稍微低一點，同時手錶的專業規格部分也有所調整，例如Pelagos 42的防水性能達500米，而且還有日期顯示和自動排氦閥；相較之下，Pelagos 39的防水下修至200米，同時也取消了日期顯示和排氦閥，一來一往可說有失有得，而且已經推出市面有陣子的Pelagos 42，目前在二級市場可以找到低於定價的選擇；如果在預算足夠的情況下，你會想買行情沒這麼好、規格更專業，但錶徑較大的Pelagos 42，還是還在新品蜜月期、目前輕微溢價，但錶徑更符合現在市場喜好的Pelagos 39呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Pelagos 39上市半年後最新價格行情揭曉】