百年靈Chronomat六國欖球賽特別版　六種配色呼應不同國家球隊

香港國際七人欖球賽將於三月底舉行，這項體育盛事一向吸引本地甚至國外遊客特意前來觀看，在迎接該項賽事之前，對欖球有興趣的朋友現在定必密切留意著欖球界的另一項國際盛事「健力士六國欖球賽」，當中的六國是指歐洲最強的六個國家——英格蘭、愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭、法國和意大利，勝出者會被視為歐洲冠軍隊伍，所以賽事定必掀起球迷們的熱烈情緒。

圖片來源：Breitling

不過今回我們並非主力介紹這個賽事，而是著名的運動時計Breitling（百年靈）作為比賽的官方計時合作夥伴，更特別為每支國家隊推出共六款別具代表性的限量時計。Breitling成立於1884年，是一家發明了現代計時碼錶並開創了導航工具腕錶的老字號瑞士錶廠，來到現代慢慢擴展至時尚奢華的領域，其運動腕錶向來分別與海、陸、空挑戰人類耐力極限的運動員息息相關。

CHRONOMAT B01 42 機械計時腕錶「六國錦標賽英國特別版」（圖片來源：Breitling）

例如Chronomat這款作品是著名的意大利特技飛行中隊「三色箭」的官方腕錶，除此之外品牌不少作品在一級方程式車隊以及潛水員之間亦享負盛名。至於是次每款限量推出150枚的Chronomat機械計時腕錶「六國錦標賽特別版」，除了底蓋均鐫刻所屬球隊名稱、「Six Nations」和「One of 150」字眼，亦搭載經瑞士官方天文臺認證（COSC）認證的自家製01型機芯，錶殼直徑為42毫米、防水深度達200米。

CHRONOMAT B01 42 機械計時腕錶「六國錦標賽愛爾蘭特別版」（圖片來源：Breitling）

「健力士六國欖球賽」已於今年2月4日揭幕，現時正在進行第四輪賽事，Breitling作為合作夥伴是次還成立全新的「Breitling Rugby Squad」，成員全是六國欖球隊中的其中七位著名球員，包括去年六國錦標賽大滿貫冠軍隊伍法國隊的球員Gaël Fickou、來自蘇格蘭、兩次被評為錦標賽最佳選手的Stuart Hogg等。原來六國錦標賽的成立早於品牌一年（1883年），是世界上最古老的國際欖球錦標賽，1940年時稱為五國錦標賽，直到2000年再加入意大利才成為現時的六國賽形式。

CHRONOMAT B01 42 機械計時腕錶「六國錦標賽英國特別版」（圖片來源：Breitling）

新作具有所有Chronomat系列作品的特徵，包括15分鐘時標凸起的錶圈指示器，洋蔥錶冠的設計可以回溯航空時計剛推出的時期，方便戴著手套的機師亦可易於抓握，6點鐘位置設有內建日期視窗的三重錶盤顯示，還有配有經典的「Rouleaux」錶鏈，為突顯六款作品各自傳承的球隊特色，均採用不同的錶盤設計，而隊徽則置於9點鐘的小錶盤以及藍寶石水晶錶背底蓋上。

說到Breitling很多朋友會馬上想到航空時計，例如Navitimer實在是經典中的經典，至於與欖球賽的合作，在速度、精準、計時這些典型的時計特點之外，更賦予了更多關於勇氣、團結等運動核心價值，而且將不同的錶盤顏色用來呼應六支球隊，無論是視覺上還是內涵都十分討好，加上每款僅限量推出150枚更彌足珍貴。