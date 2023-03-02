PP｜百達翡麗Aquanaut 5164A手錶最新行情　跌足11個月仍溢價76%

PATEK PHILIPPE百達翡麗Aquanaut系列的人氣款5164A有別於系列基本款如5167或5168等，其具備相對複雜的（重點是實用性頗優的）兩地時間功能，除了手錶面盤以中央第4根指針指示第二地時間，搭配3點和9點方向的兩地日夜顯示簡潔易懂之外，5164A就連設置兩地時間也非常方便，透過PP的專利設計，佩戴者只需要按壓錶殼左側的兩枚按把，就能順時針或逆時針快調所在地時針（就是有填上夜光物料的那枚時針），使用上的便利性也是這款錶倍受層峰市場喜愛的原因。

5164A在高級運動錶熱潮下行情自然是一路扶搖直上，目前在百達翡麗官網列出的定價為HKD306,400，但實際上手錶的行情遠不止如此，而就跟市面上多數知名品牌的熱門錶一樣，5164A過去11個月來在二級市場的價格每況愈下。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts定期觀察5164A的行情後發現這款錶曾經在2022年3月多時達到價格最高峰，當時國外報價接近115,000美金（折合約HKD 902,360），但是自從出現那樣的巔峰價格後，5164A的行情就逐漸下滑，至2022年6月初為止，手錶價格跌歸跌，但是大致都還維持在105,000美金（折合約HKD 823,890）以上；然而當2022年6月中下旬5164A的價格跌破105,000美金的基準線後，接下來的價格在短期內便呈現不小的跌幅。

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在經過連續11個月跌價後，5164A目前的二級市場價格約剩74,800美金（折合約HKD 586,920）左右，這個數字已經比2022年3月多時的巔峰價格縮水了35%之多，看起來好像很令人振奮，但是如果和手錶的國外定價（42,580美金；折合約HKD 334,110）一比，會發現就算現在5164A的價格處在近年低點，但是它的溢價率還是有76%，換算成港幣等於想入手這款錶，二級市場價格還是比定價高了約25.3萬，這樣的距離實在不能說拉近多少，只是突顯出手錶先前行情飆太快、飆到有點超脫現實了，也許現在才是相對接近市場真實價格的範圍，然而從5164A現在的溢價率還是很驚人這點看來，手錶的熱門度似乎沒有因為行情連月下滑而受到影響，它依舊是讓收藏家趨之若鶩的主要目標之一。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut 5164A價格連11個月下滑 最新行情揭曉】