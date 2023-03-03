ROLEX黑水鬼3代手錶最新行情　勞力士Submariner 1年前後價格走勢

勞力士的長賣型爆款Submariner系列黑水鬼是很多人夢寐以求的潛水錶，論二級市場價格它可能沒有綠水鬼強勢，但是從手錶長期都處於高溢價狀態可知，它真的不容易入手；不過黑水鬼比起綠水鬼有個隱性的優勢在於，它的外觀變化相對較小，雖然水鬼系列近代陸續引進陶瓷錶圈和32系機芯等過去沒有的元素，但因為黑水鬼一直都是黑色錶圈搭配黑色面盤，所以從現役的126610LN、上一代的116610LN，乃至上上代的16610LN，外觀造型變化都不算太明顯，因此若126610LN實在太難買，或是覺得二級市場價格超出預算，那麼往前找那些已經停產的型號也是不錯的選擇。

三個世代的黑水鬼比起外觀的改變，定價的變化可能讓人更有感，高級手錶市場調查研究機構WatchCharts最近觀察三代黑水鬼的行情趨勢時，便提到這三款錶的國外定價分別是7,375美金（16610LN）、8,950美金（116610LN）和10,250美金（126610LN），這代表了三個十年之間的物價差異，當然手錶本身的內外規格也會隨著時間而進化就是。

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目前黑水鬼的高人氣不只反映在現役款式的高溢價情況，包括已經停產的前兩代作品身價同樣都是高於定價，然而2022年眾所皆知高級品牌熱門錶的行情一路走跌，跨入到2023年還是繼續下滑，WatchCharts觀察到2023年2月這三款錶的行情依序是10,100美金（16610LN）、12,100美金（116610LN）和14,000美金（126610LN），很明顯三種型號的二級市場價格都比定價高，目前溢價率大概介於35%～37%之間，這看起來還是很驚人，不過如果把時間拉回一年前，會發現熱門錶經過去年大半年一路掉價後的影響也同樣可觀。

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雖說熱門錶行情下跌並非雪崩式滑落，而是每個月掉一點掉一點，但是從2022年4月開始比較強烈感受到多數熱門錶的身價開始走下坡後，如今連跌十個月後，像黑水鬼這種長賣型爆款的價格也開始出現變化，WatchCharts注意到三個世代的黑水鬼行情若與一年前的2022年2月相比，依序縮水了14%、17%和21%，其中差最大的反而是現役的126610LN，降最少的是停產時間相對久的16610LN，這個型號目前在二級市場有些甚至花個9,000美金（折合約HKD 70,620）就能入手（前提是不特別要求錶況），以目前的市道而言，大約7萬港幣就能入手黑水鬼算是很甜的價格。若先不考慮市場價格，三代黑水鬼你最想入手的是哪一款呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士三代黑水鬼一年前後價格比較&最新行情整理】