奧斯卡｜三齣大熱電影主角腕上時計：湯告魯斯戴36年前連戲私伙

【奧斯卡/ Top Gun/ 湯告魯斯 】年度電影界盛事「第95屆奧斯卡頒獎典禮」即將於這個周末（3月12日）舉行，2022年有不少備受注目的佳作，例如湯告魯斯主演的《Top Gun》系列續作《Top Gun: Maverick》定必是人氣之選，還有早前舉行的英國電影學院獎中，好評如潮的《貓王》男主角Austin Butler亦奪得影帝。這些出色的電影所有細節都一絲不苟、經過匠心設計，今回我們就來看看電影中的主角們，腕上的重要配件如何有助於說故事。

《Top Gun: Maverick》電影劇照

首先我們來看看應屆奧斯卡金像獎中獲得5項提名的《Top Gun: Maverick》當中湯告魯斯的腕上逸品。說到《Top Gun》可能大家定必想到IWC的Top Gun系列，不過，雖然戲中的飛行員主要都是配戴這枚作品，但主角湯告魯斯腕上的卻是沿用自1986年第一集的標誌性手錶Porsche Design Chronograph 1。

Porsche Design Chronograph 1，價錢約為102,848港元（圖片來源：Chrono24）

關於這枚作品，腕錶市場專家及交易平台Chrono24指出Porsche Design Chronograph 1其實是世界上首枚全黑色手錶，早在36年前原版電影拍攝後，電影監製Jerry Bruckheimer已經將之收藏。直到《Top Gun: Maverick》開拍時，為了連戲Jerry Bruckheimer再借出珍藏，並在拍攝完成後馬上將之回收，看得出對此非常珍之重之，畢竟是已停產之作。作品是著名車廠Porsche的出品，而且當年破格地首度使用黑色PVD塗層，其作用在於減低行車時陽光反射對讀時的影響，但原來這個想法最初的確是來自飛行員的需求，所以切切實實地是一枚飛行員腕錶。

《貓王》電影劇照

《貓王》電影劇照

接下來是電影《貓王》中，Austin Butler所飾演的Elvis Presley所配戴的作品。《貓王》得到多項奧斯卡金像獎獎項提名，包括：最佳影片獎、最佳男主角獎、最佳藝術指導獎與最佳服裝設計獎等，是導演Baz Luhmann與美術指導和電影監製Catherine Martin的夫妻檔力作，後者亦曾奪得過4座奧斯卡獎項。是次我們可以從腕錶中看得出其功力。因為貓王是一位著名的腕錶愛好者，他擁有無數經典名錶，很多別具重要意義，所以在思考配戴哪款作品時要匠心挑選。

Omega Constellation 2852 Constellation 1956 Black guilloche Dial 18kt.，價錢約為31,355港元（圖片來源：Chrono24）

Omega Constellation，Tiffany & Co. 於 1961 年銷售的 18k 優雅款式（圖片來源：Chrono24）

最後Catherine挑選了Omega Constellation是因為自1958年至1960年這兩年貓王隨美國軍隊駐紮在德國期間一直配戴著。另外亦挑選了一枚更為罕有的、錶盤鑲嵌了一圈鑽石的銀色Omega Constellation，原來是1961年貓王所屬唱片公司RCA為紀念他售出7,500萬張唱片所贈予的禮物。Chrono24指出，由於這枚作品過於獨特且珍貴，所以電影中出現的作品相信並非真品，但為了突顯作品對貓王的非凡意義仍努力複製出來。

《TÁR》電影劇照（圖片來源：Instagram/angeliccate_official）

最後我們來看的電影《TÁR》，除了問鼎6項奧斯卡提名，早在去年已經得到眾多其他電影獎項的殊榮，可以說得上是應屆奧斯卡的大熱之作。兩屆奧斯卡得主女演員Cate Blanchett飾演天才指揮家Lydia Tár，對於時間極為執著，可見於她在電影中的金句：「時間就是一切；它是在音樂詮釋中一個最重要的部分。你無法跳過我而開始，因為這裡是由我來計時的。」電影中Lydia配戴的是一枚復古勞力士Ovetto Oyster Perpetual（Ref. 5050, Bubble Back pink gold 18KT 1948’s），並且有一個將錶面轉向手腕內側的習慣，方便自己讀時，亦突顯得出她著重時間的特點。