Rolex｜5款絕版高CP值的勞力士手錶　熱門黑水鬼、Explorer也入選

大概在1年前，許多勞力士手錶的二級市場價格正衝上史上新高境界，原本價格就已經穩定成長的這些錶，在2022年第一季時就像吹氣球般價格又膨脹了許多，由於勞力士熱門款甚至是一些入門款的價格一下漲得很兇，導致有些鎖定品牌手錶多時想要買錶的人紛紛先忍住自己的慾望（甚至直接打消念頭），不過這些勞力士手錶價格飛漲的巔峰期並沒有維持太久，很快就開始走下坡，但手錶的高溢價情況依舊沒有明顯改善，如果你打定主意想買勞力士，但是又不太想硬著頭皮負擔這些現役款式高高在上的行情，此時不妨將目光轉往一些已經停產，但在二級市場還找得到的款式。

以下有5款勞力士推薦給大家，它們都是大家耳熟能詳的作品，不過現在的行情已經回穩到近年比較甜的價格，也許裡面就有符合你預算的選擇也說不定，以下按照手錶的系列名稱排序，帶大家認識這些錶與它們現在的行情。

5款絕版但價格親切的勞力士手錶推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Air-King 14000

這時期的Air-King還處於34mm錶殼時期，而它的造型則是在2016年116900登場前Air-King比較廣為人知的樣子，這時候的空霸長得有點像Oyster Perpetual，都是沒日期的大三針，不過手錶在12點方向印有「Air-King」字樣讓人有跡可循它和OP的分別，這款錶目前在二級市場的價格高點大概在5萬港幣左右，隨著錶況不同想找到2萬出頭的也不是不可能。

Datejust 16234

這款型號擁有坑紋錶圈、放大日期顯示和紀念型錶帶，它的生產年份遠在20世紀中期，所以留存到現在都是有一定年紀的古董錶，不過它的價格倒也沒有因此而崩盤，目前在二級市場上時標鑲鑽的16234價格還是能喊到5萬至8萬，相對地面盤無鑲鑽的基本款便宜一點的可以找到5萬出頭的水準，考慮到手錶是由白金加上不鏽鋼組成，這樣的價格的確算合理。

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Explorer 14270

探一的這個型號隅1990年代停產至今已經有將近30年歷史，由於勞力士前幾年推出新世代的Explorer將錶徑又改回36mm，這下反倒使得老錶與現役款式的差別變小，但重點是Explorer 14270現在的價格比Explorer 124270漂亮不少，前者最低可以找到約3.8萬港幣的選擇，錶況優的行情最高則大約停在6萬多，相較124270在二級市場有人開價到9萬以上，14270目前的身價確實顯得親切。

Oyster Perpetual 114300

Oyster Perpetual原本就是勞力士入門且又好入手的款式，但前幾年因為彩色漆面登場衝高了這系列的行情，使得OP的詢問度整個提升。如果對現役Oyster Perpetual的二級市場價格感到不可思議，已經停產的39mm型號114300倒是不錯的替代方案，其中像是藍色面盤就是滿值得考慮的選擇，它的時標頂端帶有綠色方塊點綴，價格約5～6.3萬港幣便可以入手。

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Submariner 16610

這份名單會出現水鬼是不是會覺得有點驚喜，的確，如果你鎖定的是現役或上一代的水鬼，或是1950年代007占士邦戴過的水鬼型號，它們的價格確實是不容易親切，但若鎖定介於早期與現代時期的水鬼型號，像是1980年代末期登場的16610，就有機會以相對合宜的價格買到一款黑水鬼（比較後期出現的綠水鬼16610LV先不列入討論，因為它還是很熱門）。不過Submariner畢竟是勞力士的爆款，因此這款的價格絕對在前述四款之上，價格門檻約從6萬港幣開始，高一點則可能達到10萬甚至以上，不過如果找錶的目的是要尋找漂亮價格，那麼建議還是盡量鎖定7萬多甚至5萬頭的選擇會更能達到節省預算的效果。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023年勞力士新款六大預測（附假想圖）】