Omega X Swatch｜萬眾期待MoonSwatch第二彈Moonshine Gold版開售

【Omega X Swatch】2022年不少熱門錶款慘遭滑鐵盧，唯獨Omega X Swatch聯手打造的MoonSwatch作為閃亮新星，可以說得上為去年最成功的錶款。由去年3月推出起，直至今天已差不多一年，是時候再次點燃大家的興致，最新一款MoonSwatch作品「Mission to Moonshine Gold」現已推出！各位錶迷相信都有留意昨晚開售的盛況吧。

是次新作是該系列的第12款作品，外型上同樣採用全黑色極之型格，最大的亮點落在換上了18K Moonshine™金秒針了，是採用回收黃金所製，定價僅高於上一批款式25瑞士法郎，折合約208港元，一根金針足以令整體格調提升，可以算得上為物超所值，更重要的是，原來Moonshine™金對於Omega亦意義重大，還記得2019年品牌為慶祝太陽神11號成功登月50周年，推出了一款全新由Moonshine™金打造的Speedmaster Moonwatch Apollo 11 50th Anniversary引起熱議，這種材質的特點是帶有較為淡白的黃金色澤，好比明月光輝，並且帶有不易褪色的特性，由於其成份的成分特意加入銀、銅和鈀，以加強顏色的穩定性。

圖片來源：Swatch

MoonSwatch成功在去年引起搶購潮，雖然官方指明並非限量版，但始終每波貨量有限，想盡早入手的朋友還是會有點心急，雖然一度出現誇張的溢價情況，不過很快便被按停。MoonSwatch於去年底已售出超過100萬枚，現時相信已突破150萬，帶動Swatch的年產量提升三成達到500萬枚大關，同時令專賣店的數量也增加五成至180間，還在出現供不應求的情況，品牌的兩間工廠一度需要火力全開全天候趕工。另一邊廂的合作夥伴Omega亦被MoonSwatch帶動，Speedmaster Moonwatch的銷售量增添五成多，這個雙贏局面於去年風頭一時無兩，可謂是締造了奇蹟。

圖片來源：Swatch

相信錶迷們都很想入手吧，不過首批作品僅會在東京、蘇黎世、米蘭及倫敦推出，原因是東京證交所大樓、瑞士蘇黎世閱兵廣場、米蘭商業廣場以及倫敦皇家交易所均與黃金交易有著重大關係。而且明眼人或會發現，昨天傍晚開售時正值滿月，時間和地點皆經過匠心挑選的。此外，原來就連18K Moonshine™金秒針同樣指明是在滿月時分製造，每枚作品皆會附上製作證明。與上一批作品一樣，新作並非限量款式，亦不會作線上銷售僅在指定的地點發售，至於大家很關心的問題：到底香港何時會上架，這有待官方進一步釋出消息了，或者我們可以等待下一個滿月？