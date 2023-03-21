勞力士先生James Dowling最愛10大手錶　Rolex、PP外還有SEIKO？

國外知名手錶論壇《Timezone》的創辦人James Dowling收藏手錶已經有超過35年的時間，將興趣和事業結合的他與另一位專家Jeffrey Hess還曾共同寫過一本名為〈The Best of Time Rolex Wristwatches: An Unauthorized History.〉的手錶聖經，被錶迷公認為是研究勞力士手錶的權威人士，甚至還有人尊稱他為「勞力士先生」，可見他有多愛錶，尤其是勞力士手錶。

最近James Dowling受訪時分享了自己最愛的十款錶，對於收藏無數名錶的他而言，這無疑是一項困難的任務，因為他對每款錶肯定都有欣賞的理由才會納入收藏，要從中挑選十款對一般人應該不難，可是James Dowling摸過和擁有過的錶實在太多，要他從中取捨著實費了好大一番功夫，以下就來看看勞力士先生最愛的十款錶有哪些，答案可能會跟你想的有點不同⋯⋯

勞力士先生最愛的10隻手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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ROLEX枕型蠔式防水錶

勞力士揚名立萬的起點。在20世紀初時，品牌創辦人Hans Wilsdorf認為好的手錶至少要達到幾個要求，包括走時精準、自動上鍊以及具備防水性能，這些要求在當時要集中在一只錶身上不太容易，然而時至今日這幾乎成了所有機械錶的標準規格，可見Hans Wilsdorf當年的遠見。而1926年的Oyster防水錶就是Hans Wilsdorf實踐心中藍圖的第一步，James Dowling擁有的枕型Oyster防水錶在1926～1927年間製造，屬於第一批蠔式防水錶，他覺得這款錶匯聚了勞力士製錶的所有精華之處。

ROLEX Beta 21 Ref. 5100

Beta 21是一項超過十個品牌共同投入的石英錶研發計畫，但是首批Beta石英錶並沒有量產市場，不然它們可能改寫鐘錶史成為第一款石英錶。James Dowling擁有的勞力士Beta 21約在1960年代末期生產，手錶搭載的石英機芯在當時屬於體積較大的作品，與當時市場喜愛的超薄錶風格不同，這使得手錶顯得獨樹一幟。而在1960年代，據說手錶的價格不一定和錶殼材質有關，包括走時精準度也會影響價格——愈精準的錶價格也會愈高，James Dowling舉例到在1971年的勞力士品牌型錄上，未鑲嵌寶石的Day-Date要價約4,000英鎊，然而Beta 21當時的售價超誇張，高達14,000英鎊！目前沒有資料可以證明勞力士Beta 21切確的生產數量，James Dowling估計大概在1千枚上下，因為手錶都有刻上編號，而James Dowling還沒看過編號超過900號以上的作品。這款錶到了1990年代左右，市場上還留存的大概就只剩當時生產量的一半不到，如今又過了30幾年，數量只會愈來愈稀少。

FRODSHAM Double Escapement

應該有人沒聽過這個品牌（包括小編自己），James Dowling指出這家獨立製錶品牌用的技術與工具絕對都是現代元素，但他們還是盡力遵循傳統製錶工藝打造手錶。這個品牌相當低調，很多作品都是接單後才會專程生產，所以市面上不容易看到，而且下單訂製往往需要等待一段時間，但是James Dowling表示他認為等待絕對值得。

PATEK PHILIPPE 3448萬年曆

身為錶迷，對於錶王百達翡麗的手錶肯定也難以抗拒，James Dowling選出的這款PP手錶是1962年品牌第一批量產自動萬年曆手錶，手錶上市後大約有16年的時間，它都是當時市場唯一一款自動上鍊萬年曆手錶。James Dowling相當欣賞3448的外觀設計雨面盤格局，認為它簡潔優雅，而且現在這款錶的身價愈來愈高，大約要185,000英鎊起跳，James Dowling大概是在1980年代買下這枚錶，當年花了他大概8,000英鎊入手，由於價格實在頗高，導致他那時必需先賣掉自己收藏手錶一半的數量才有足夠的預算可以買下這只PP。這枚錶的後話是，由於James Dowling下了重本買下這枚錶，導致他有很長時間只能看著其他想買的錶，可是口袋已經沒錢可買，結果大概忍了10個月後，他最終以比入手價便宜500英鎊的代價把那枚錶再轉賣出去，而如果讓他來估價，當年那枚錶現在應該可以賣到500,000英鎊不誇張，他覺得自己當時把錶賣掉實在太衝動了。

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CARTIER Tank Normale

第一只Tank於1917年設計完成，並於1919年正式上市，這款錶在誕生100多年後，設計特徵變動得不多，例如矩形錶殼、羅馬數字時標、軌道式分鐘刻度、藍鋼指針與錶冠鑲嵌的藍寶石等等，一開始所有的Tank手錶都是在巴黎製造和銷售，但其中有個例外，有一款是在倫敦販賣的——正是James Dowling擁有的那一款，手錶的錶殼和折疊扣上刻有1919/20倫敦的字樣，James Dowling某次在倫敦著名的波特貝羅市集無意間發現這款錶，但那時手錶的鏡面已經破了、手錶也不能動，他沒有猶豫太久當場便決定買下它，並交給專業製錶師傅幫他修復完成。

HAMILTON Ventura

James Dowling有幾年常去美國、德國、日本和香港看錶展，那段期間他陸續買了許多錶，他和老婆有項協議是如果他買回家的錶有對方想要的，那麼他老婆就可以直接接收手錶，以這項特權換取James Dowling自由買錶不受限。有次他買的漢米爾頓貓王錶是白金錶殼、黑色面盤，手錶的前衛外觀吸引了他從事藝術工作老婆的注意力，所以這款錶就被徵收了——距今大概20幾年前的事，或許是因為自己的老婆對這款錶愛不釋手，讓James Dowling對它的評價也跟著提高了。

Urban JÜrgensen Ref. 3

丹麥老牌Urban JÜrgensen的歷史可以追溯到18世紀，不過他對這個品牌產生興趣則是在1980年代被Peter Baumberger先生接手之後的事，James Dowling提到Urban JÜrgensen旗下有位厲害的製錶師Derek Pratt曾與George Daniels合作過，製錶技術可見不是一般水準而已，James Dowling特別喜歡他為Urban JÜrgensen製作的Ref. 3這款萬年曆，這款錶整體設計俐落雅緻，是James Dowling眼中的天菜型手錶，他認為自己喜愛這只錶的設計美學反而更勝於它的工藝底蘊，這和一般手錶不同，讓James Dowling印象特別深刻。

JAEGER-LECOULTRE Mark XI

James Dowling也很喜歡積家的手錶，但不是品牌最經典的Reverso，反而是一款很少聽過的軍錶。原來在第二次世界大戰後英國皇家空軍體認到他們需要幫飛行員配置高精準的手錶，於是他們向高層反應，高層便開始向手錶品牌公開招標，其中積家就是曾經參與的廠商之一，據說他們共替英國皇家空軍、澳大利亞皇家空軍、紐西蘭皇家空軍和南非空軍製造了約2,700只手錶，像是James Dowling擁有的Mark XI就是一只實用性超高的傑作，它雖然沒有花俏的設計，但是閱讀時間一清二楚，而真正讓James Dowling心醉神迷的時刻在於他掀開底蓋時，他覺得這只錶搭載的是史上所有軍錶中設計最精良的一枚機芯，正是這點讓他死心塌地愛上這枚錶。

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LONGINES 30Z Chronometer懷錶

早期在瑞士、法國和英國舉辦的天文台競賽對於製錶品牌而言是大事，由於這些比賽對於機芯尺寸、體積都有一定的要求，因此有的品牌甚至會專門為了參加比賽製造機芯，其中浪琴表是那些年最積極參與天文台競賽的品牌之一，而30Z又是他們為了最高水準的天文台競賽設計的作品。這枚機芯沒有對外市售，也很少裝入錶殼中，James Dowling認為這些機芯數量相當少，大概不會超過100枚，剛好有一枚30Z機芯被送到英國矯天文台（Kew Observatory）參賽後就被留在原地，後來機芯在一個錶展上出現，識貨的James Dowling當場就買下這枚機芯，再請熟識的製錶師幫他製造錶殼，常為他常隨身攜帶的懷錶。

SEIKO Astron 40週年紀念錶

SEIKO的Astron 1969年誕生時是當時第一款量產的石英錶，一開始品牌只用黃金材質製作，不過James Dowling本身不太愛黃金錶殼的手錶（前面提到的卡地亞Tank Normale對他來說是個少數的例外），而SEIKO後續也在2009年Astron誕生40週年時推出了復刻紀念錶，並將錶殼改成黑色鈦金屬，這點就對了James Dowling的味，手錶搭載的是9F石英機芯，官方數據是年誤差10秒，而且限量發行200枚，對於愛錶如癡的James Dowling而言，這是一款非常具有意義又很特別的作品，但他覺得市場對這只手錶的關注度相對不高，這就是他之所以那麼喜歡這只錶的箇中原因。

看完「勞力士先生」最愛的十枚手錶名單，發現他不單只對勞力士手錶有興趣，其實他愛的是所有的手錶，而且他的收藏對象不限品牌、時代、材質、功能或設計，感覺他對每枚錶都能如數家珍，果然是收藏資歷相當悠久的超級玩家，雖然很難捉摸他喜歡手錶的風格，但可以確定的是，只要是夠特別或是對他有特別意義的錶，往往就是會讓他常掛在心中的理想手錶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“勞力士先生” 評選最愛十支最愛手錶 結果令人大感意外】