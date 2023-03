勞力士先生James Dowling最愛10大手錶　Rolex、PP外還有SEIKO？

國外知名手錶論壇《Timezone》的創辦人James Dowling收藏手錶已經有超過35年的時間,將興趣和事業結合的他與另一位專家Jeffrey Hess還曾共同寫過一本名為〈The Best of Time Rolex Wristwatches: An Unauthorized History.〉的手錶聖經,被錶迷公認為是研究勞力士手錶的權威人士,甚至還有人尊稱他為「勞力士先生」,可見他有多愛錶,尤其是勞力士手錶。