彩鑽評級準則｜彩色鑽石顏色、等級、切割　GIA認證顏色強度分級

彩鑽被稱為「鑽石中的鑽石」，近年來彩鑽的價格不斷刷新拍賣會的紀錄，彩鑽也成為投資人士的新寵，像是彩鑽製成的手錶、戒指與項鍊都是許多成功人士的珍愛收藏，但相對來說，大家對彩鑽相比一般白鑽來的陌生，所以在購買時，可能會不知道什麼樣的彩鑽是比較值得投資，在顏色、等級、淨度與切割等事物上，該如何做選擇。

從科學角度來說，彩色鑽石指的是帶有顯著顏色的鑽石。其顏色主要是由於鑽石形成時地質條件造成的結構變化或是侵入的微量元素導致的。形成彩色鑽石的地質條件非常特殊，比如粉鑽在全球的唯一穩定來源只有澳洲，而在澳洲的阿蓋爾礦區，曾經每產出10萬顆無色鑽石，才能得到一顆彩鑽。正是因為稀少和美麗，彩鑽的身價得以暴漲。

彩色鑽石評級準則一文看清！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 什麼顏色的彩鑽值得投資

在鑽石中，稀有度等於價值，而彩鑽裡最稀有且最有價值的顏色為紅色、藍色和綠色。在所有情況下，即使是非常些微的顏色差異也會對價值產生很大影響，其中紅色鑽石，顏色濃如血色的「血鑽」堪稱稀世珍品。

2. 一般鑽石和彩鑽哪個比較值錢

在克拉數、淨度、切工等條件基本相同的情況下，彩鑽因為稀少和美麗，一般來說價格是比白鑽高的，甚至會高出十幾倍。但這也不是一定的，因為褐鑽、黑鑽或是一般品質的黃鑽數量還是相對比較多的，所以在價格上可能還不如一般鑽石。

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3. 4C原則可以用在彩鑽嗎

彩色鑽石以色彩的稀有和美麗而受人青睞。因此，彩鑽自然不能像無色鑽石一樣用4C標準來均衡評價。評價彩鑽最重要的因素就是其美麗迷人的色彩。艷麗而純正的色彩，以及購買者對彩鑽的色彩評估，重要性遠大於其他因素。

目前GIA對彩鑽顏色強度分為九級，色澤越是強烈、鮮豔奪目，就越是罕見，價格也較昂貴，價值由高到低分別為：Fancy vivid（艷彩）、Fancy deep（深彩）、Fancy intense（濃彩）、Fancy dark（暗彩）、Fancy（中彩）、Fancy light（淡彩）、Light（淡）、Very light（很淡）、Faint（微）。需要注意的是紅鑽與黑鑽只有Fancy一個級別，因為一旦顏色不夠飽和，便會變成粉色、灰色，而不能稱之為紅鑽、黑鑽。

4. 顏色越純淨越好嗎

多彩鑽都會或多或少帶有一點伴色，通常來說有純粹色調的彩鑽價值會更高，伴色會降低鑽石的價值，比如粉鑽帶有褐色或者棕色調和橙色調。但有時候也是會有例外，有些伴色可以提高彩鑽的價值，如帶有紫色調的粉鑽、帶有橙色調的黃鑽、帶有藍色調的綠鑽，而目前GIA的彩鑽分級制度中僅選定27種色彩，這27個色彩名稱也是目前珠寶市場上使用的專業術語。

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5. 彩鑽的切工也很重要

在切工方面，良好的切工才能展現彩鑽迷人的顏色、提升視覺效果。而在無色鑽石評價中很重要的淨度和克拉數，由於大多數彩鑽淨度普遍較低、克拉鑽更是可遇不可取，因此人們往往也就沒那麼苛求了。也因此在彩鑽上比較少圓形切割，因為雖然圓形切割可以讓鑽石看起來更亮彩，但彩鑽注重的是顏色的展現，其他的花式切割更能展現出彩鑽亮麗的顏色。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：彩色鑽石百百種 一篇看懂彩鑽顏色等級與GIA認證顏色分級圖】