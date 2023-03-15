ROLEX｜傳勞力士年內建新工坊同步設立臨時廠房　望2025年前增產

大概在2022年11月多的時候，英國媒體《WatchPro》曾報導勞力士計畫在瑞士西部城市比勒（Bulle）買下一片面積達100,000平方公尺的土地，並砸下10億美金（約港幣7.8億）預算建設一座新工坊，與品牌現有的四大工坊齊心協力提升手錶產量，盡可能地滿足市場需求，不過這間新工坊根據瑞士法語廣播電視（RTS）掌握到的消息，估計啟用時間遠至2029年，有點遠水救不了近火的感覺，但最近同樣是《WatchPro》爆料，勞力士顯然沒有要悠哉的等到2029年才落實提升產量的目標，他們反而希望愈快達標愈好。

而勞力士想要拉高產量的第一步就是在籌劃闢建新廠的時候，也同步加開臨時廠房，《WatchPro》指出，品牌積極建設三間臨時廠房，希望能在2025年就加入他們的生產線，趕在比勒的第五間工坊蓋好前先替勞力士解決部分的供貨需求。外媒《彭博社》則是補充這三間同樣位在瑞士聯邦弗里堡州（Bulle所屬的州）的臨時廠房正在線上招募300名員工，應徵上的人會先經過一段時間的培訓，接著就能順順地進入勞力士臨時廠房的生產線即時展開運作。

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《彭博社》（Bloomberg）向勞力士詢問有關新工坊和臨時廠房的資訊時，品牌回答說設置在比勒的新生產基地與臨時廠房目的只有一個，就是要提升生產能力以因應市場持續擴大的需求，事實上勞力士在2021年的一份官方聲明中就已經表示過自家的生產能量無法滿足當前市場的需求，他們不願意為了加快生產速度和數量而犧牲產品品質，所以比較根本的解決之道就是擴建廠房，而且從最近傳出的消息中可見勞力士採取臨時和永久工坊雙管齊下一起增設的策略，希望能顧到近程和遠程的發展目標。

《WatchPro》稱他們已經和勞力士確認過，包括新工坊和臨時廠房在內的四間設施都會在2023年開始動起來，至於它們實際可以投入生產的預計時間點，前面內容已經提過，在此就不再重複介紹。

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目前勞力士的四座主要工坊分別為日內瓦-阿加西亞（Acacias）的總部、日內瓦-普朗萊烏特（Plan-les-Ouates）的錶殼與錶帶工坊、比爾市（Bienne）的機芯工坊，以及位於日內瓦-謝訥堡（Chêne-Bourg）的面盤與寶石鑲嵌工坊，有關第五座比勒工坊屆時將負責製錶工序的哪些環節，品牌目前暫時無法透露，反正只要耐心等待，屆時答案自然會水落石出，在此之前，不妨先期待勞力士的臨時廠房趕快蓋好，讓人早日脫離等候清單拿到自己夢寐以求的手錶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：傳勞力士準備蓋新工坊同步設立臨時廠房 以達2025年前增產】