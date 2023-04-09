Rolex Milgauss改裝手錶　綠玻璃配不規則碳纖錶盤　實物超有驚喜

比利時改裝錶品牌Designa Individual Watches（DiW）改錶對象主要都是鎖定勞力士熱門系列如水鬼、Daytona或GMT-Master II等，不過他們有時也會針對一些市場關注度沒那麼高的勞力士運動錶進行改造，例如市場盛傳改款傳了幾年的Milgauss，DiW同樣也很有興趣發揮他們的設計才華，而且DiW改Milgauss還不算少，本次便來介紹其中一款作品「Milgauss Aviator」。

從手錶名稱「飛行員」（Aviator）其實不容易連結品牌的設計概念，因為看著Milgauss Aviator時，好像也不會立刻想到飛行世界，不過可以確定的是，這款綠玻璃的視覺效果絕對搶眼，因為DiW誠意十足地融入多重技術與科技材質，賦予手錶跳脫原廠設計的嶄新形象。

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Milgauss Aviator將不鏽鋼錶殼、錶冠與鍊帶都以DLC類鑽碳電鍍材質鍍成酷炫的全黑色調，而且錶圈也有突破性變化，因為DiW不僅把錶圈改成坑紋，而且還是採用碳纖維材質製作！這樣一來等於打破綠玻璃的既定印象，光是錶圈方面做出的變化，就足以突顯它和原廠設計的差異。

驚喜還在後頭，Milgauss Aviator，原廠的綠玻璃面盤顏色分別有電光藍和黑色兩種，DiW有一就有二地乾脆連面盤也都改成碳纖維材質，同時面盤外緣的刻度也從橘色改成了白色，至於時、分指針與閃電秒針則一律鍍成黑色，此外閃電針的針尖額外點綴綠色夜光物料，讓秒數的判讀更為直覺清楚。

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Milgauss Aviator的3、6、9點方向時標有別於其他方位時標填入白色夜光物料，DiW於這三處換上黑色時標，同時在3點和9點時標間還拉起了一道綠色線條加以串連，瞬間讓人想到飛機儀表上的十字軸（雖然綠線只有水平方向），不知道DiW是否就是從這個細節呼應手錶的名稱，總之這裡的綠線與12點方向綠色的「MILGAUSS」字樣和手錶的綠色藍寶石鏡面搭配起來超級適合，加上面盤的碳纖維紋路呈不規則分佈，因此還可以強化手錶的視覺獨特性，等於每位錶主拿到的Milgauss Aviator都不會長得完全一樣，具有令人難以抗拒的吸引力。

這款DiW改造的綠玻璃限量20枚，要價23,990歐羅（折合約HKD 199,880）比原廠款式的二級市場價格要高出一截，在此系列手錶相對冷門的情況下，要花大錢入手它的改裝版本還滿考驗收藏家的喜愛程度，也因此手錶雖然稀有且特別，不過目前想入手Milgauss Aviator還是有機會，不像DiW其他勞力士熱門改錶可能一推出不久便紛紛被收藏家鎖定搶訂納入麾下。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：令人感到驚喜的碳纖維勞力士Milgauss綠玻璃】