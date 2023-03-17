末代皇帝溥儀珍藏極罕百達翡麗拍賣　被俘期間贈好友世上僅有8枚

百達翡麗（Patek Philippe）可謂是錶中貴族，每一枚皆由人手製作，據說品牌自1839年創立以來總出產量也低於100萬枚，實在彌足珍貴，向來備受貴族王室的青睞，維多利亞女皇、前英女王伊莉莎白二世以至是一眾名人明星都對其愛不釋手。原來，就連清朝末代皇帝愛新覺羅・溥儀亦有珍藏一枚百達翡麗，而且竟是極為罕見的款式，想一睹此作並非無機會，因為即將迎來拍賣，在此之前亦會於多地展出。

圖片來源：富藝斯

這枚百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕錶雖然屬於溥儀珍藏，亦經常配戴，但最後的主人卻非這位末代皇帝。事源1945年隨著日本無條件投降，二戰正式宣布結束，此時溥儀卻在逃亡當中並被蘇聯俘虜，在收容所期間蘇聯為他安排了一名精通漢語的翻譯Georgy Permyakov，患難真情，五年的時光足以令二人成為好友。二戰結束之後，於1946年溥儀以歷史見證人身份出席遠東國際軍事法庭，直到1950年被引渡回國，在停留於蘇聯的最後一天，他將隨身配戴的這枚百達翡麗贈予對方。回國後溥儀再沒有王室枷鎖，成為了新中國的公民，並擔任全國政協文史資料研究委員會專員等職務。

溥儀（圖片來源：富藝斯）

百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕錶極為罕有，已知世上同型號的作品僅有8枚，而這枚正正就是第8枚。顧名思義，這是一款配有全曆及月相顯示的作品，並且Calatrava式鉑金錶殼是由日內瓦錶殼大師Antoine Gerlach所巧製，附有「Key number 4」標記，錶盤採用阿拉伯數字配以玫瑰金柳葉指針，據即將上拍的富藝斯拍賣行所指，世上僅有兩枚配有阿拉伯數字「輪盤」設計的同型號腕錶曾流入市場，其中一枚已被百達翡麗入手收藏於博物館。

圖片來源：富藝斯

至於機芯方面，是於1929年全球經濟大蕭條期間生產的11英吋的Victorin Piguet ébauche機芯，不過當時並未上市，直到1932年經過革新升級之後才用於本作之上。另一方面，銀色錶盤、玫瑰金時區及琺瑯時標亦為1929年製作，作品最後於1937年售出。

由溥儀親自題詞的紙扇（圖片來源：富藝斯）

除此之外，其實當年溥儀不單只將珍藏腕錶贈予Georgy Permyakov，其他禮物還有一把由他親自題詞的紙扇、一系列水墨畫、筆記本、以及一本皮質封面之孔子《論語》。當中的筆記本是溥儀在囚期間所寫的日常雜記，包括所閱讀的書籍、雜誌以及中國人的風俗文化等。至於一系列的水墨畫，則分別由溥儀妻子、末代皇后婉容的弟弟郭布羅・潤麒親手繪製，以上的珍品皆會展場中亮相。