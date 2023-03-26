Rolex Deepsea VS Deepsea Challenge　評勞力士2大防水手錶差異

歷史上勞力士開發潛水錶有兩大里程碑，一是1960年瑞士海洋學家 Jacques Piccard（雅克．皮卡德）與美國海軍中尉 Don Walsh（唐．威路士）共同搭乘Trieste潛水艇深入太平洋關島東方的馬里亞納海溝進行環境探勘任務，當時品牌打造出一款Deep Sea Special概念錶並固定在潛水艇外部，隨著任務共同下潛至水下10,916米的深處。第二次則是在2012年大導演占士金馬倫（James Cameron）乘坐單人潛水艇「深海挑戰者號」下潛到馬里亞納海溝的最深處挑戰者深淵，勞力士當時也創作出一款Rolex Deepsea Challenge概念錶並繫於潛水艇機械臂上，再次證明手錶潛到水下10,908米的深度還是能正常無虞地運作。

以上這兩大事件成為勞力士在2022年11月推出品牌旗艦潛水錶Deepsea Challenge的重要養分，這款錶一舉將防水性能擴展到11,000米的當世最佳境界，比起品牌自家過往水性最強的潛水錶Deepsea強悍一倍有餘，不過Deepsea Challenge為了確保超強防水性，必需將手錶直徑維持在50mm的大尺寸，這讓人感到有點距離，因為這幾乎像是懷錶般的尺寸，戴在多數人手上可能都會覺得有點負擔，不過純粹以防水性能的角度看待，這款錶確實有著前所未見的優異規格。

日媒《Power Watch》最近拿到了Deepsea Challenge實錶把玩，他們對於這款勞力士最強潛水錶近距離觀察後有些心得想分享，同時也和勞力士本有的Deepsea潛水錶大概進行了比較，讓人更能認識兩款錶之間的差異。

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Deepsea Challenge尺寸真的大

《Power Watch》提到Deepsea Challenge予人的第一印象就是「大」，即使Rolex Deepsea本身的44mm錶殼也不小，但是Deepsea Challenge硬是大了6mm，使得手錶看起來比照片上會更巨大些。Deepsea Challenge有個亮點在於它是勞力士首度啟用鈦金屬製作錶殼的先鋒，不過《Power Watch》把玩過這款錶後覺得因為它的錶徑很大，就算用鈦金屬材質重量也還是不輕，不過他們也慶幸勞力士沒有用不鏽鋼製作Deepsea Challenge，不然那重量真的是超驚人。《Power Watch》覺得一般消費者應該不會對Deepsea Challenge的實戴性有太多不切實際的期待，但如果有興趣想要入手，還是盡量找機會先去試戴再決定比較保險。

勞力士沿用黑水鬼機芯多少限制Deepsea Challenge的設計

Deepsea Challenge搭載與黑水鬼124060同一枚3230機芯，勞力士的32系機芯這些年愈來愈普及後品質也益發累積出好口碑，《Power Watch》對於機芯水準並沒有什麼想要挑剔的，但是他們覺得或許是因為錶殼要遷就機芯尺寸的關係，所以多少會影響到手錶的設計，例如面盤和錶殼之間的距離就有點大，《Power Watch》覺得如果品牌可以多加入一些創意，讓面盤看起來更緊湊的話，或許會對手錶有加分效果。

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定價高的Deepsea Challenge目前在二級市場的行情也很驚人

Deepsea Challenge的定價為HKD 203,100，而Rolex Deepsea 136660（黑面）的定價則是HKD 110,600，兩款的價差將約9.3萬，《Power Watch》覺得以Deepsea Challenge的專業規格、全鈦金屬錶殼這些條件來看，勞力士會訂出這種價格並不讓人感到意外，可是他們對於這款錶的二級市場價格上看500萬日圓（折合約HKD 297,780），感到有點意外，因為他們認為Deepsea Challenge的價格相對高，規格雖然超專業，但實戴性反而沒這麼好，結果在二級市場喊出的價格竟還可以超定價不少，只能說換願意付出超定價入手的人，真的是要對勞力士的防水技術有相當程度的迷戀，至於一般的錶迷還是純欣賞就好，因為手錶畢竟是要長時間戴在手上的，佩戴舒適度還是一個必需要注重的大前提。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士防水最強的Deepsea與Deepsea Challenge比較】