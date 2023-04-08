OMEGA｜歐米茄海馬007占士邦60週年紀念手錶　入手前要知的5件事

OMEGA 歐米茄日前為了慶祝英國特務電影007占士邦系列上映60週年，而同步發行了兩款James Bond 60th Anniversary主題紀念錶，分別以不鏽鋼與Canopus Gold™金兩種材質製作，其中後者因為是用貴金屬製作，且錶圈又鑲了鑽石，品牌官網列出是款要價超過120萬的奢華產品；相較之下定價不到7萬的不鏽鋼版本就顯得可親許多，也因此就算貴金屬版本外觀的第一眼印象很搶眼，但是市場上討論度較高的還是實際用實用的不鏽鋼版本。

有關海馬潛水300米James Bond 60th Anniversary主題紀念錶之前我們已經大致介紹過，本次就不再重複且從頭談起，而是針對比較多人感興趣的不鏽鋼版本進行進一步賞析，若你對這款錶感到心動，以下幾項是你在入手前必知的手錶重點。

入手占士邦60週年海馬300潛水紀念錶前的5件事。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 這款錶融合兩代占士邦的起點與終點

這次的海馬潛水300米占士邦電影60週年紀念錶很有致敬情懷，它的設計融合了歐米茄替占士邦系列電影正式打造的第一款錶（也就是皮雅斯·布士南（Pierce Brosnan）於1995年上映的《黃金眼》所佩戴的海馬潛水300米），以及剛卸下占士邦角色的 丹尼爾格力（Daniel Craig）於他最後出演的一部占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）所佩戴的海馬潛水300米等兩款錶元素。海馬潛水300米James Bond 60th Anniversary採用鋁質錶圈而非此系列目前主要採用的陶瓷錶圈，剛好《黃金眼》與《007：生死有時》的007電影御用錶都是鋁質錶圈，而且這次的紀念錶光是錶圈就很有梗，除了材質與兩部007電影手錶的關聯，細看它的錶圈阿拉伯數字字體是沿用當前的海馬潛水300米系列設定，不過它的錶圈刻度陰影部分又是《黃金眼》那款移植而來。

海馬潛水300米James Bond 60th Anniversary的藍色草酸陽極氧化鋁面盤以雷射雕刻成的波浪紋，與《黃金眼》中的早期海馬潛水300米有異曲同工之感；另一方面，手錶採用的米蘭鍊帶與 丹尼爾格力在《007：生死有時》戴的又有彼此呼應的意思——不過這次60週年紀念錶的鍊帶改用了不鏽鋼製成。此外60週年紀念錶也從《007：生死有時》那款錶中繼承了一個設計特徵，那就是將面盤上的日期顯示取消，保持純粹簡約的顯時功能。

2. 錶圈12點方向放上數字「60」而非倒三角形指標

這個重點我們在介紹海馬潛水300米占士邦電影60週年紀念錶就曾提過，但因為它實在太重要，所以必須再提一次。綜觀過去歐米茄創作過的幾款007紀念錶，部分錶迷對於面盤印有007標誌略有微詞，可能認為這樣有點破壞手錶本身的設計，不過這次的60週年紀念錶倒是頗為低調，從表面看起來找不到任何與占士邦或007有關的元素，可能只有歐米茄鐵粉才比較會注意到手錶面盤是要向《黃金眼》中那款早期的海馬潛水300米致敬。當然歐米茄也不是完全沒有要強調60週年的用意，因此這次手錶錶圈12點方向把倒三角形指標改成「60」字樣一方面可以突顯手錶的特別，同時也和007電影60週年的紀念意義做了完美結合。

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3. 60週年紀念錶錶殼變得比較厚

海馬潛水300米占士邦電影60週年紀念錶與一般版海馬潛水300米的錶徑都一樣是42mm，錶耳到錶耳的距離則是40多mm，不過紀念錶的厚度有點令人意外反而加厚至14.3mm，這點比起一般版（13.8mm）或是《007：生死有時》那款特別版的厚度（13.2mm）都更厚一些，不過之所以厚度會增加乃是品牌增添了一些新設計的關係，如果有注意到這個新變化，那麼手錶錶殼變厚一事似乎就顯得可以接受多了。

4. 底蓋的摩爾波紋耗時四年才研發完成

007電影系列讓人印象超深的橋段就是每逢開場時，占士邦剪影走入畫面中突然伸手開槍加上周圍槍管螺旋膛線的場景，這次在海馬潛水300米占士邦電影60週年紀念錶上，歐米茄不只是把這個畫面印在藍寶石底蓋上，更透過一個正在申請中的專利，利用摩爾波紋的原理讓007開場畫面在底蓋如實重現。根據品牌透露，由於摩爾波紋與面盤的秒針輪系連動，所以007的動畫實際上不會停止（除非手錶動力用光），而且歐米茄之所以花這麼長的時間研發這個裝置不只是為了好看以及呼應創作主題，它也考慮到實際佩戴層面因而能夠避免影響機芯運作，例如加入這個裝置後並沒有影響到機芯的儲能空間，還是可以維持55小時的動力儲存。

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5. 不鏽鋼版本的價格十分具有吸引力

相較於一般海馬潛水300米不鏽鋼鍊帶版的定價（HKD 79,200）或是《007：生死有時》米蘭鍊帶版的定價（HKD 70,200），這次不鏽鋼版本的海馬潛水300米占士邦電影60週年紀念錶定價（HKD 65,700）剛好就在兩者之間，這個價位一方面展現手錶的紀念意義與獨特性，也能和之前品牌替電影打造的特別版做出區隔，雖然身為占士邦電影系列週年里程碑的獻禮，但是價格卻沒有特別拉高，這點將有助於增強錶迷想要入手的決心。

海馬潛水300米占士邦電影60週年紀念錶不鏽鋼版本並非限量發行，不過它就和《007：生死有時》特別版以及第三代超霸史努比登月錶一樣，實際上每年的產量仍有一定上限，因此如果想要入手的人愈多，相對地入手這款錶的難度也會跟著提高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：想買歐米茄海馬007電影60週年紀念錶？這幾件事一定要知道】