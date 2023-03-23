百年靈最新Premier系列回顧品牌迷人歷史　軍用變民用到自製機芯

【百年靈/ Breitling】無論你是飛行迷、軍事迷還是錶迷，相信應會對飛行錶感興趣，現在說起飛行錶很多人都會想起百年靈（Breitling）或者IWC，這兩大錶廠專注於飛行錶的範疇已久，關於前者百年靈在上世紀40年代聲名大噪，是為重要的飛機儀表供應商，於戰爭結束之後，品牌將注意力放回日常休閒及民航方面，將腕錶加入奢華材質、更著重於飾面及機芯的性能，催生出「Premier」這個系列。

Premier B01 Chronograph 42系列（圖片來源：Breitling）

直到2021年，品牌重推一個名為「Premier Heritage」的系列，延續了當年將腕錶由軍用、實用昇華至優雅耐用的理念，並於今年最新推出六款Premier的系列新作。於上世紀戰後著重復興及繁華的年代人們憧憬現代化，於今天我們回看歷史，又覺得當年的情懷和精神態度別具魅力，尤其是戰後湧現出來的希望與活力催生出不少傳世經典，品牌藉著現代復古腕錶去向這個時代致敬。

Premier B01 Chronograph 42系列（圖片來源：Breitling）

品牌由創立至今都非常著重計時腕錶，也是其專長。由1884年創立開始已經透過懷錶計時器來展現專業知識，二代創立人更設計出史上首款在2時位置設有一枚獨立按鈕的腕戴式腕錶，而第三代傳人則在4時位置新增第二個按鈕，傳承三代終於確立了現時通用的現代計時腕錶形式。另外，在機芯方面亦體現出這份精神，新推出六款的Premier B01 Chronograph 42系列均搭載品牌自家製的01型自動上鏈機芯，是業內推崇備至的計時機芯之一，通過瑞士官方天文臺（COSC）認證、精準度達到每日誤差在-4秒和+6秒以內，是為最高精準度和可靠度的代表之作。

Premier B01 Chronograph 42系列（圖片來源：Breitling）

於上世紀並非所有錶廠有自家機芯的，但有不少人仍然覺得要有自家機芯才算專業、頂級，於是很多錶廠紛紛研發起來。雖然百年靈當時在沒有自家機芯時已經為人所津津樂道，可見得品牌著實有很多備受讚譽之處，例如用料、工藝、面盤設計等等，但在90年代宣布要自製機芯，卻花上了十多年才實現量產，直到2009年正式推出，經過了長達16年的內部測試包括衝擊測試（在最高加速度500 G下約60,000次衝擊）、錶冠測試（超過100,000次錶冠上鏈）、擺陀上鏈（3,456,000次擺陀轉動）和計時按鈕測試（約5,840次啟動、停止、重設操作），最後用來取代舊有的ETA 7750計時機芯，並將性能提升了不只一個程度，而且當成本高出不少產量卻低了，務求的還是對品質的極致追求，十年磨一劍也值得。

Premier B01 Chronograph 42系列（圖片來源：Breitling）

新作於去年進行重新設計，外觀率性而優雅，並且特意保留復古Premier的設計，包括光滑的固定錶圈、雙刻度錶盤、流線型長方形按鈕和精緻阿拉伯數字。錶盤設有同色調的小錶盤，於3時位置的是分鐘計時器，於9時位置的則設有小秒針，總共有三文魚色、藍色、綠色、黑色和奶油色錶盤可供選擇配搭精鋼材質，另有一枚18K紅金款採用經典的奶油色錶盤，錶帶則可選擇配搭經典的鱷魚皮錶帶或七排式金屬錶鏈。

Premier B01 Chronograph 42系列（圖片來源：Breitling）

品牌的故事充滿引人入勝之處，多年來穿梭於軍用、民用、小眾、主流到現在回顧初心將專業精神、優雅品味和時尚休閒合而為一，戴上手的不只是一枚佳作腕錶，更是一段傳承下來的歷史以及文化精神。

同場加映：體現60年代樂活精神・Top Time經典汽車系列

Top Time系列源自於品牌第三代創立人Willy Breitling所推出一個打破傳統的系列，充滿動感的設計吸納了車迷、時尚界以及男女錶迷，由於其大膽的造型設計，於1965年的007電影《鐵金剛勇戰魔鬼黨》當中占士邦亦佩戴了其中一款。新作採用了5、60年代跑車的顏色和標誌作為主設計及色調，並配搭自家製01型機芯，是為現代升級的版本。革新後的經典汽車系列包括與福特合作推出的全新「雷鳥」（Thunderbird）錶款、新版福特野馬、雪佛蘭科爾維特跑車和眼鏡蛇跑車計時腕錶，讓人戴上腕錶騎上愛車，盡情享受樂活人生。

TOP TIME 系列（圖片來源：Breitling）