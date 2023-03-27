Rolex勞力士 2023新錶｜Daytona 60周年新作三大重點由內至外提升

【Rolex勞力士2023新錶】隨著Watches & Wonders 2023展開，千呼萬喚、令人引頸以待的Rolex勞力士 2023新錶已經逐一釋出。不出所料地，為慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona誕生60周年而推出的新作，輕易成為焦點。

圖片來源：Rolex

在介紹新錶之前，想知道有沒有錶迷早在數天之前，於Rolex的官方Instagram上已有留意最新的預告，僅僅數十秒的影片之中理所當然地沒有新作的大特寫，卻有不少蛛絲馬跡讓人猜猜看，深藏了好幾款作品的細節，例如帆船航海的一幕令人聯想到Yacht-Master系列；冰山的背景又意指蘊含探險精神的Explorer系列；當然不少得帶有速度感在錶盤上飛馳的一幕，相信就是指向專為職業車手而設的Daytona。

Rolex勞力士今年新出的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona有三大重點，作為60周年的慶祝之作，在設計細節與性能方面都有所突破及提升，錶殼和錶面都經過重新設計。首先是錶盤方面，採用了950鉑金標誌性的冰藍色錶面，品牌僅會使用950鉑金，指的是合金含950千分比的鉑金量，以及特定劑量的釕元素。鉑金向來作為高貴金屬有著獨一無二的光澤，有著極強的耐腐蝕性，雖然是密度最高和最重的金屬之一，但卻有著柔軟且具彈性的特性，在加工和拋光過程面臨極大的挑戰所以是製作難度極高的一種金屬。對於Daytona的錶迷而言相信鉑金錶面不算陌生，因為早在50周年推出版本已經採用過。此外，自動陀由18K黃金製成，可以透過藍水晶透明錶殼底蓋觀察欣賞，這個設計是該系列中首次出現的突破性做法。

圖片來源：Rolex

至於錶殼方面，中層錶殼經過重新設計，能夠在兩側折射出迷人的光線。栗棕色Cerachrom外圈刻有測速計，外圈採用與錶殼同一材質的金屬邊，作為此作標誌性設計，鑄模測速計外圈最高測速可達平均時速400英里，而Cerachrom陶質有著抗腐蝕、防刮損以及在紫外線照射下也不褪色的特性。在耐用之外，外圈採用了PVD（Physical Vapour Deposition）鍍膜技術，為數字與刻度鍍上一層鉑金薄膜，使測速計更為清晰提高可讀性。

圖片來源：Rolex

很多朋友會關心的還有機芯，新作採用了今年新推出的4131型全新計時機芯，是為品牌自家製作、4130型機芯的升級版本。新機芯配備鏤空自動陀，夾板飾以獨有的勞力士日內瓦波紋，Chronergy擒縱系統有助減少能量流失，配備有助保護機芯核心的Paraflex緩震裝置，還有提升自動上鏈功能的改良滾珠軸承等等。是次新作由內到外達到全面提升，對於追求性能與品味的錶迷是不可多得的逸品，暫時鉑金款的價錢未定。除了鉑金款之外，得到提升配置的還有蠔式鋼、金鋼、黃金以及永恒玫瑰金款，不過有些細節如藍水晶透明錶殼底蓋就未有繼承，至於價錢則稍為提升一點。

點擊查看價錢：